बीएसएफ भर्ती के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 18 अभ्यर्थी घायल, तीन की हालत गंभीर

श्रीगंगानगर. जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित बीएसएफ मैदान में चल रही ट्रेड भर्ती के दौरान शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 18 अभ्यर्थी घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भर्ती से पहले बीएसएफ अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस जांच कर कपड़े उतरवाकर उन्हें दौड़ के लिए अलग से एकत्र किया हुआ था। इसी दौरान आसमान से आए मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया। शरीर पर कपड़े नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों को ज्यादा डंक लगे और वे जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद बीएसएफ की एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। गंभीर घायलों की पहचान सुंदर यादव, लक्की और अन्नाराम के रूप में हुई है। शेष 15 अभ्यर्थियों को भी उपचार के लिए भर्ती किया गया है। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने की सूचना मिलते ही पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़, नियंत्रक ज्योत्सना चौधरी सहित चिकित्सा अधिकारी आपातकालीन वार्ड में मौजूद रहे और उपचार की मॉनिटरिंग की।