26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

बीएसएफ भर्ती के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 18 अभ्यर्थी घायल, तीन की हालत गंभीर

- श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में मची खलबली, बीएसएफ और चिकित्सा अ​धिकारी पहुंचे

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 26, 2025

श्रीगंगानगर. जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित बीएसएफ मैदान में चल रही ट्रेड भर्ती के दौरान शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 18 अभ्यर्थी घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भर्ती से पहले बीएसएफ अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस जांच कर कपड़े उतरवाकर उन्हें दौड़ के लिए अलग से एकत्र किया हुआ था। इसी दौरान आसमान से आए मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया। शरीर पर कपड़े नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों को ज्यादा डंक लगे और वे जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद बीएसएफ की एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। गंभीर घायलों की पहचान सुंदर यादव, लक्की और अन्नाराम के रूप में हुई है। शेष 15 अभ्यर्थियों को भी उपचार के लिए भर्ती किया गया है। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने की सूचना मिलते ही पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़, नियंत्रक ज्योत्सना चौधरी सहित चिकित्सा अधिकारी आपातकालीन वार्ड में मौजूद रहे और उपचार की मॉनिटरिंग की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 12:04 pm

Published on:

26 Dec 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / बीएसएफ भर्ती के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 18 अभ्यर्थी घायल, तीन की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदेश फाइलों में, हाजिरी नदारद: राजमेस के 30 डॉक्टरों की मनमानी पर कार्रवाई क्यों नहीं ?

श्री गंगानगर

खेतों में उगा बदलाव का जज्बा: उर्मिला ने बदली मिट्टी की कहानी

श्री गंगानगर

इंस्पायर अवार्ड मानक में श्रीगंगानगर का परचम, तीन बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित

श्री गंगानगर

Rajasthan: सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द मिलेगी डोरमेट्री सुविधा, 150 रुपए में 12 घंटे कर सकेंगे आराम, ऐसे होगी बुकिंग

suratgarh
श्री गंगानगर

कागजों में सफाई,जमीन पर गड़बड़ी: 17 एमडी ग्राम पंचायत में 11 लाख का गड़बड़झाला उजागर

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.