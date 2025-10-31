राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, बहू की सैलरी से ₹20 हजार काट कर ससुर के बैंक खाते में जमा किए जाएं

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर प्राप्त करता है कि वह मृत कर्मचारी के परिवार का पालन-पोषण करेगा, तो वह इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। न्यायाधीश फ़रज़ंद अली की एकल पीठ ने आदेश दिया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के वेतन से हर माह 20 हजार काटकर उसके ससुर के बैंक खाते में जमा किए जाएं। याचिकाकर्ता भगवान सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रियांशु गोपा और श्रेयांश रामदेव ने कहा कि याची के पुत्र राजेश कुमार की 2015 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी।