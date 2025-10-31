राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद! दो लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, जानें क्यों

Rajasthan : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किया जा रहा नवाचार केन्द्र और राज्य सरकार के तालमेल के अभाव में ये धरातल पर नहीं आ रहा। प्रदेश में बीएड कॉलेजों को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां उच्च शिक्षा विभाग एनईपी के तहत किए बदलावों को लागू नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एनईपी के तहत बीएड कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कॉलेज मल्टी-डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूूट की तर्ज पर संचालित होंगे।