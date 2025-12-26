Sambhar Lake : नमक की ये क्यारियां क्यों दिख रही हैं रंग-बिरंगी, रोचक वजह चौंकाएगी

Sambhar Lake : विश्व प्रसिद्ध सांभर झील इन दिनों सतरंगी नजर आ रही है। इसकी प्रमुख वजह नमक निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है और हर चरण में पानी का रंग अलग-अलग दिखाई देता है। प्रकृति के इन मनमोहक रंगों को पत्रिका के फोटो जर्नलिस्ट ने अपने कैमरे में कैद किया है।