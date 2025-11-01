राजस्थान की सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की ‘रहस्यमयी मौत’, 15 मृत मिले, 13 घायल, जयपुर व बरेली भेजे गए सैंपल

जोधपुर शहर के ऐतिहासिक जलाशयों में शामिल गुलाब सागर में पिछले कुछ दिनों से यहां बड़ी संख्या में मछलियां मर रही हैं। जलाशय के आस-पास दुर्गंध फैलने से स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालियों और सीवरेज का पानी सीधे सागर में गिरने से यह स्थिति बनी है। जलाशय में लगातार दूषित जल आने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, जिससे मछलियां मर रही हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम या जलदाय विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।