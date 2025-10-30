Rajasthan : रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना भूखंड बिक्री गैरकानूनी, राजस्थान सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश

Rajasthan : राजस्थान के कई शहरों में अब भी रेरा (रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी) में रजिस्ट्रेशन कराए बिना आवास और भू-खंडों की बिक्री की जा रही है। बिल्डर और निजी डवलपर्स ऐसे मामलों में एजेंट (ब्रोकर) को आगे कर रहे हैं। आमजन को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने एक बार फिर सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर विकास न्यासों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड किए बिना किसी भी योजना का पट्टा जारी न करें।