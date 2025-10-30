Rajasthan News : जैन मंदिर परिसर में जिंदा मछलियां फेंकने से फूटा आक्रोश, आरोपी महिला व पुत्र हिरासत में

चीतरी पुलिस थाना में उपस्थित हुए जैन समाज के लोग। फोटो पत्रिका
Rajasthan News : डूंगरपुर के चीतरी कस्बे में स्थित दिगम्बर जैन मंदिर परिसर में बुधवार सुबह एक महिला की ओर से कथित रूप से मछलियां फेंकने की घटना के बाद जैन समाज के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। घटना के कारण गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि, चीतरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह करीब आठ बजे, जैन मंदिर के पीछे रहने वाली एक महिला की ओर से जिंदा मछलियां फेंकने की बात सामने आई।
घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज के लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी महिला के घर पहुंचे। सूचना मिलते ही चीतरी थाना प्रभारी परमेश्वर पाटीदार, बीट प्रभारी हरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह सहित पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंचा। उन्होंने आक्रोशित जैन समाज के लोगों को शांत कराया और तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया।
पुलिस आरोपी महिला हमीदा शेख और उसके पुत्र अजीत शेख को हिरासत में लिया। जैन समाज के अध्यक्ष भंवरलाल शाह, होकम चंद सेठ, भरत सेठ, प्रकाश चंद्र शाह, परेश शाह, दिलीप शाह, और दीपेश शाह ने थाना प्रभारी को बताया कि चंद्रप्रभु जैन मंदिर में संत भवन बना हुआ है, जहां आर्यिका विश्वास श्री माता ससंघ चातुर्मास कर रही हैं।
बुधवार सुबह माताजी भ्रमण कर रही थीं, तभी आरोपी महिला ने एक बर्तन से पानी उड़ेला जिसमें कुछ जिंदा मछलियां थीं। माताजी ने इसकी जानकारी दर्शन को आई मोनिका जैन और हैप्पी जैन को दी। जिन्होंने बर्तन में जल भरकर जमीन पर तड़प रही मछलियों को बचाकर पानी में डाला।
इधर, घटना के बाद पुलिस थाने में दोनों पक्षों के बीच शांति बैठक हुई। आरोपी परिवार ने इस घटना के लिए जैन समाज के समक्ष क्षमा याचना की और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने का विश्वास दिलाया। दोनों पक्षों की समझाइश और आपसी सहमति से विवाद शांत हुआ।
विवाद को निपटाने और कस्बे में भाईचारा बनाए रखने के लिए आयोजित इस बैठक में सर्व समाज के लोगों ने अहम भूमिका निभाई, जिनमें लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष देवीलाल सुधार, बजरंग दल संयोजक निलेश पाटीदार, व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष भवानी भोई, मुस्लिम समाज के सैदुल्ला खां, मीर आलम खां, तोरबाज खां, सरवर खां सहित लोग शामिल रहे।
