Rajasthan News : जैन मंदिर परिसर में जिंदा मछलियां फेंकने से फूटा आक्रोश, आरोपी महिला व पुत्र हिरासत में

Rajasthan News : डूंगरपुर के चीतरी कस्बे में स्थित दिगम्बर जैन मंदिर परिसर में बुधवार सुबह एक महिला की ओर से कथित रूप से मछलियां फेंकने की घटना के बाद जैन समाज के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। घटना के कारण गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि, चीतरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह करीब आठ बजे, जैन मंदिर के पीछे रहने वाली एक महिला की ओर से जिंदा मछलियां फेंकने की बात सामने आई।