जयपुर

Railway : रेलवे का बड़ा फैसला, खाटूश्याम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन, मिलेगी राहत

Railways Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला। देवउठनी एकादशी पर खाटूश्याम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन का तोहफा। भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 29, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

Railways Big Decision :रेलवे का बड़ा फैसला। यात्री सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने कुरुक्षेत्र-फुलेरा-कुरुक्षेत्र व फुलेरा-शकूरबस्ती-फुलेरा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। जिससे देवउठनी एकादशी पर खाटूश्याम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुरुक्षेत्र-फुलेरा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक (04 ट्रिप) कुरुक्षेत्र से, फुलेरा-कुरुक्षेत्र अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक (04 ट्रिप) फुलेरा से चलेगी।

अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 30 से 2 नवंबर तक होगी संचालित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इसी प्रकार, फुलेरा-शकूर बस्ती फुलेरा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 30 से 2 नवंबर तक संचालित होगी।

देवउठनी एकादशी : करीब 10 से 15 लाख भक्त करेंगे दर्शन

सीकर की धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में देवउठनी एकादशी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी पर करीब 10 से 15 लाख भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। देवउठनी एकादशी पर मंदिर की विशेष सजावट होगी। इसके अलावा बाबा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार होगा। देवउठनी एकादशी के दिन संध्या आरती को बाबा को छप्पन भोग लगाया जाएगा। देवउठनी एकादशी के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी खाटू में तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा निजी सुरक्षा गार्ड कंपनियों के गार्डों को भी यहां पर तैनात किया जाता है।

