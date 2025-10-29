Railway : रेलवे का बड़ा फैसला, खाटूश्याम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन, मिलेगी राहत

सीकर की धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में देवउठनी एकादशी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी पर करीब 10 से 15 लाख भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। देवउठनी एकादशी पर मंदिर की विशेष सजावट होगी। इसके अलावा बाबा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार होगा। देवउठनी एकादशी के दिन संध्या आरती को बाबा को छप्पन भोग लगाया जाएगा। देवउठनी एकादशी के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी खाटू में तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा निजी सुरक्षा गार्ड कंपनियों के गार्डों को भी यहां पर तैनात किया जाता है।