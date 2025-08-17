Good News : राजस्थान में रेरा का नया सख्त नियम, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा तो बिल्डर नहीं अब एमएसटीसी लौटाएगी पैसा

Good News : राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। लोगों के आशियाने के सपनों को उजाड़ने वाले बिल्डरों पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सख्ती तेज कर दी है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों (बुकिंगकर्ता) को पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की उपक्रम कंपनी एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रॉपर्टी को रेरा अटैच करेगा, उसे यह कंपनी नीलाम करेगी। इससे आना वाला पैसा बुकिंगकर्ताओं को लौटाया जाएगा या उस अधूरी बिल्डिंग या फिर फ्लैट निर्माण किया जाएगा।