Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News : राजस्थान में रेरा का नया सख्त नियम, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा तो बिल्डर नहीं अब एमएसटीसी लौटाएगी पैसा

Good News : राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों (बुकिंगकर्ता) को पैसा लौटाया जाएगा। रेरा ने अब यह जिम्मेदारी भारत सरकार की उपक्रम कंपनी को सौंपा है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2025

Good News Rajasthan RERA New Strict Rule if the project is left incomplete then not builder but MSTC will return money
फाइल फोटो पत्रिका

Good News : राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। लोगों के आशियाने के सपनों को उजाड़ने वाले बिल्डरों पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सख्ती तेज कर दी है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों (बुकिंगकर्ता) को पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की उपक्रम कंपनी एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रॉपर्टी को रेरा अटैच करेगा, उसे यह कंपनी नीलाम करेगी। इससे आना वाला पैसा बुकिंगकर्ताओं को लौटाया जाएगा या उस अधूरी बिल्डिंग या फिर फ्लैट निर्माण किया जाएगा।

केन्द्र सरकार का उपक्रम देगा राहत

पहली बार है जब रेरा ने केन्द्र सरकार के उपक्रम के जरिए लोगों को राहत दिलाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। संभवत: इसकी शुरुआत भिवाड़ी में अरावली गार्डन आवासीय योजना की जमीन व अधूरे स्ट्रक्चर से होगी। रेरा ने दो वर्ष पहले ही इसका कब्जा लिया था। इसे बेचकर खरीदारों को पैसा लौटाने से जुड़ी प्लानिंग का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे ही ऐसे मामलों में भी सख्ती दिखाई जाएगी। इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की सूची तैयार की जा रही है।

ये भी पढ़ें

RPSC Update : एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा के प्रवेश पत्र आज होंगे अपलोड, RPSC के पढ़ें निर्देश
अजमेर
Ajmer Analyst cum Programmer-Deputy Director exam Admit cards uploaded today RPSC read instructions

ये है स्थिति

1- 40228 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं रेरा में।
2- 2506 प्रमोटर्स हैं पंजीकृत।
3- 12284 एजेंट कर रहे हैं काम।
4- 3015 प्रकरणों को निस्तारित किया रेरा ने अभी तक।
5- 598 बिल्डर-डवलपर ने एक्सटेंशन लिया अब तक।

यहां करें शिकायत

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुख्यालय जयपुर के उद्योग भवन परिसर में है। यहां फोन नम्बर 0141-2851900 पर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा complaint.rera@ rajasthan.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर, 4 टेक्नोक्रेट्स को रीको भेजा गया
जयपुर
Rajasthan Jaipur Jodhpur Ajmer Discom again started deputations round 4 technocrats were sent on RIICO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : राजस्थान में रेरा का नया सख्त नियम, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा तो बिल्डर नहीं अब एमएसटीसी लौटाएगी पैसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.