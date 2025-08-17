Rajasthan : डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर, 4 टेक्नोक्रेट्स को रीको भेजा गया

Rajasthan Deputation : राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में प्रतिनियुक्तियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार चार टेक्नोक्रेट्स को रीको में डेपुटेशन पर भेजा गया है। खास यह है कि उर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ माह पहले प्रतिनियुक्तियों पर सख्ती बरतते हुए दूसरे विभागों में गए अफसरों को बुला लिया था। साथ ही भविष्य में दूसरे विभागों में नहीं भेजने की सख्ती से पालना करने के कहा था, लेकिन उनके यह निर्देश धरे रह गए। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर निर्देश मिलने के बाद उर्जा विभाग और बिजली कंपनियों ने चुप्पी साध ली। अब ‘चहेते’ रीको में काम करेंगे।