Rajasthan : डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर, 4 टेक्नोक्रेट्स को रीको भेजा गया

Rajasthan Deputation : राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में प्रतिनियुक्तियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार चार टेक्नोक्रेट्स को रीको में डेपुटेशन पर भेजा गया है। खास यह है कि उर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ माह पहले प्रतिनियुक्तियों पर सख्ती बरतते हुए दूसरे विभागों में गए अफसरों को बुला लिया था। साथ ही भविष्य में दूसरे विभागों में नहीं भेजने की सख्ती से पालना करने के कहा था, लेकिन उनके यह निर्देश धरे रह गए। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर निर्देश मिलने के बाद उर्जा विभाग और बिजली कंपनियों ने चुप्पी साध ली। अब ‘चहेते’ रीको में काम करेंगे।
उर्जा विभाग के आदेश के अनुसार जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विजय सिंह राठौड़ और कनिष्ठ अभियंता पुष्पेन्द्र नेतवाल, जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता बलदेव सिंह चारण, अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विक्रम सिंह चन्दावत की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई है। फिलहाल प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल के लिए रहेगी। तर्क दे रहे हैं कि रीको ने अफसरों की कमी जताते हुए प्रतिनियुक्ति की जरूरत जताई है।
ऊर्जा विभाग ने पिछले वर्ष सभी बिजली कंपनियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजने और दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को वापस बुलाने के आदेश दिए थे। इस आधार पर आदेश निरस्त किए गए। केवल राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को इससे छूट दी गई।