जयपुर

Rajasthan : डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर, 4 टेक्नोक्रेट्स को रीको भेजा गया

Rajasthan Deputation : राजस्थान के उर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ माह पहले प्रतिनियुक्तियों पर सख्ती बरतते हुए दूसरे विभागों में गए अफसरों को बुला लिया था। फिर अचानक डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर। 4 टेक्नोक्रेट्स को डेपुटेशन पर रीको भेजा गया।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2025

Rajasthan Jaipur Jodhpur Ajmer Discom again started deputations round 4 technocrats were sent on RIICO
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Deputation : राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में प्रतिनियुक्तियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार चार टेक्नोक्रेट्स को रीको में डेपुटेशन पर भेजा गया है। खास यह है कि उर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ माह पहले प्रतिनियुक्तियों पर सख्ती बरतते हुए दूसरे विभागों में गए अफसरों को बुला लिया था। साथ ही भविष्य में दूसरे विभागों में नहीं भेजने की सख्ती से पालना करने के कहा था, लेकिन उनके यह निर्देश धरे रह गए। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर निर्देश मिलने के बाद उर्जा विभाग और बिजली कंपनियों ने चुप्पी साध ली। अब ‘चहेते’ रीको में काम करेंगे।

रीको ने अफसरों की कमी जताई

उर्जा विभाग के आदेश के अनुसार जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विजय सिंह राठौड़ और कनिष्ठ अभियंता पुष्पेन्द्र नेतवाल, जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता बलदेव सिंह चारण, अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विक्रम सिंह चन्दावत की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई है। फिलहाल प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल के लिए रहेगी। तर्क दे रहे हैं कि रीको ने अफसरों की कमी जताते हुए प्रतिनियुक्ति की जरूरत जताई है।

Published on:

17 Aug 2025 11:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर, 4 टेक्नोक्रेट्स को रीको भेजा गया

