जयपुर

Patwari Recruitment Exam Today : मेहंदी लगी होने से बायोमैट्रिक अटकी तो क्या करें महिला अभ्यर्थी, पहली पारी के लिए RSSB की नई व्यवस्था, जानें

Patwari Recruitment Exam Today : राजस्थान में आज 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पर महिला अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। मेहंदी लगी होने से बायोमैट्रिक अटकी तो क्या करें महिला अभ्यर्थी, जाने। इसकी साथ पहली पारी की परीक्षा के लिए RSSB ने नई व्यवस्था शुरू की है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2025

Patwari Recruitment Exam 2025 Today What should female candidates do if their biometrics get stuck due to mehndi RSSB new arrangement for first shift
जयपुर रेलवे ​स्टेशन के बाहर पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए खड़े अभ्यर्थी। फोटो पत्रिका

Patwari Recruitment Exam Today : रक्षाबंधन और जन्माष्टमी उत्सव के साथ ही रविवार के पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जयपुर में त्योहार की खुशियों के बीच परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के सामने एक अजीब दुविधा खड़ी हो गई है। मेहंदी से सजे हाथ परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक हाजिरी में अड़चन बन सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। राज्य के 1030 परीक्षा केन्द्रों पर 6.76 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3705 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है।

लिखित घोषणा से मिलेगी राहत

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि अगर किसी कारणवश मेहंदी की वजह से बायोमैट्रिक हाजिरी संभव नहीं हो पाती है, तो अभ्यर्थियों को लिखित में देना होगा कि वह कोई फर्जी अभ्यर्थी नहीं है। बाद में उसका सत्यापन किया जाएगा।

पहली पारी के लिए नई व्यवस्था

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी के अभ्यर्थियों को पेपर नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। कारण है कि अक्सर पहली पारी के अभ्यर्थियों को पेपर पहले मिल जाता है और उसके आधार पर कोचिंग संस्थान अन्य पारियों के लिए पैटर्न का अनुमान लगा लेते हैं।

खड़ी हुई परेशानी

त्योहार के सीजन को लेकर विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के सामने नई समस्या आ खड़ी हुई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के चलते अधिकांश महिला अभ्यर्थियों ने अपने हाथों में मेहंदी लगाइ है। चूंकि परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के लिए बायोमैट्रिक अनिवार्य है, ऐसे में आशंका है​ कि मेहंदी बायोमैट्रिक सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी ने जब यह समस्या बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के संज्ञान में लाई तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि महिला अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह परीक्षा से पहले मेहंदी लगाने से बचें।

Published on:

17 Aug 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patwari Recruitment Exam Today : मेहंदी लगी होने से बायोमैट्रिक अटकी तो क्या करें महिला अभ्यर्थी, पहली पारी के लिए RSSB की नई व्यवस्था, जानें

