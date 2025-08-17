Patwari Recruitment Exam Today : मेहंदी लगी होने से बायोमैट्रिक अटकी तो क्या करें महिला अभ्यर्थी, पहली पारी के लिए RSSB की नई व्यवस्था, जानें

Patwari Recruitment Exam Today : रक्षाबंधन और जन्माष्टमी उत्सव के साथ ही रविवार के पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जयपुर में त्योहार की खुशियों के बीच परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के सामने एक अजीब दुविधा खड़ी हो गई है। मेहंदी से सजे हाथ परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक हाजिरी में अड़चन बन सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। राज्य के 1030 परीक्षा केन्द्रों पर 6.76 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3705 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है।