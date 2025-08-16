Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, अब होगी झमाझम बारिश! राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Today : बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव होने के बाद तेज बरसात का दौर जारी रहा। आज शनिवार 16 जुलाई को मौसम विभाग का नया येलो अलर्ट आया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 16 जुलाई को राजस्थान के 6 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, उनमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, झुंझुनूं, सीकर, पाली जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार इस दौरान मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व तेज गति से हवा चलने की भी आशंका है। हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।