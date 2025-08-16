Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, अब होगी झमाझम बारिश! राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Today : बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव होने के बाद तेज बरसात का दौर जारी रहा। आज शनिवार 16 जुलाई को मौसम विभाग का नया येलो अलर्ट आया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 16 जुलाई को राजस्थान के 6 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, उनमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, झुंझुनूं, सीकर, पाली जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार इस दौरान मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व तेज गति से हवा चलने की भी आशंका है। हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले एक सप्ताह मानसून के सक्रिय रहने और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। वर्तमान में मानसून ट्रफ नॉर्थ से शिफ्ट हो गई और अब बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है। इस कारण अब कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 45 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में 1 जून से 14 अगस्त तक 294.3 M.M. औसत बारिश होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 436.7 M.M. बारिश हाे चुकी है।
राजधानी जयपुर में गुरुवार को मानसून सक्रिय हो गया था। शनिवार सुबह 10 बजे जयपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आंकड़े बता रहे हैं कि आज जयपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।