Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, अब होगी झमाझम बारिश! राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट हो गई है। अब राजस्थान में झमाझम बारिश होगी! मौसम विभाग ने राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में इन जिलों में मेघगर्जन संग बारिश की संभावना है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Monsoon Trough Line shifted to normal position now there will be heavy rain Rajasthan 6 districts IMD Yellow Alert Today
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव होने के बाद तेज बरसात का दौर जारी रहा। आज शनिवार 16 जुलाई को मौसम विभाग का नया येलो अलर्ट आया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 16 जुलाई को राजस्थान के 6 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, उनमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, झुंझुनूं, सीकर, पाली जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार इस दौरान मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व तेज गति से हवा चलने की भी आशंका है। हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।

राजस्थान में अगले एक सप्ताह रहेगा मानसून सक्रिय

मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले एक सप्ताह मानसून के सक्रिय रहने और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। वर्तमान में मानसून ट्रफ नॉर्थ से शिफ्ट हो गई और अब बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है। इस कारण अब कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Mansoon Update : राजस्थान में इस बार जुलाई में क्यों हुई भारी बारिश? जानें वजह
जयपुर
Why did it rain heavily in Rajasthan this July Know reason

राजस्थान में सामान्य से 45 फीसदी अधिक बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 45 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में 1 जून से 14 अगस्त तक 294.3 M.M. औसत बारिश होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 436.7 M.M. बारिश हाे चुकी है।

जयपुर में बारिश की प्रबल संभावना

राजधानी जयपुर में गुरुवार को मानसून सक्रिय हो गया था। शनिवार सुबह 10 बजे जयपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आंकड़े बता रहे हैं कि आज जयपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

उदयपुर स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन, एईएन-जेईएन को तुरंत किया निलंबित
उदयपुर
Udaipur School Accident Rajasthan Education department took strict action AEN-JEN suspended immediately

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, अब होगी झमाझम बारिश! राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.