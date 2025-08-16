Patwari Recruitment Exam : पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 कल, RSSB ने जारी किए सख्त निर्देश, 3 साल पुरानी फोटो पर नहीं मिलेगा प्रवेश

Patwari Recruitment Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो पारियों में होगा। प्रथम पारी में सवेरे 9 से 12 बजे और द्वितीय पारी में 3 से 6 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए RSSB ने अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
परीक्षा के लिए जयपुर शहर में 176 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1 लाख 33 हजार 539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर शहर-पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। इसका संचालन 15 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 15 अगस्त और 16 अगस्त को सवेरे 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 17 अगस्त को सवेरे 7 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद नियंत्रण कक्ष से संबंधित सभी कार्य पूरे होने तक कार्य करेगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6,78,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि पहचान पत्र में लगी फोटो 3 साल से पुरानी है, तो उसे अपडेट कराना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र में फोटो का मिलान अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।
1- पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पाजामा, पैन्ट पहन कर आएंगे।
2- जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी।
3- अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
4- महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आ सकेंगी।
5- लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़िया ब्रेसलेट आदि वर्जित रहेंगे।