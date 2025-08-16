Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Patwari Recruitment Exam : पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 कल, RSSB ने जारी किए सख्त निर्देश, 3 साल पुरानी फोटो पर नहीं मिलेगा प्रवेश

Patwari Recruitment Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जाएगा। युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस परीक्षा के लिए RSSB ने अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Rajasthan Patwari Direct Recruitment Exam 2025 Tomorrow RSSB has issued strict instructions no admission will be given on 3 year old photo
फाइल फोटो पत्रिका

Patwari Recruitment Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो पारियों में होगा। प्रथम पारी में सवेरे 9 से 12 बजे और द्वितीय पारी में 3 से 6 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए RSSB ने अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जयपुर शहर में बनाए गए 176 केंद्र

परीक्षा के लिए जयपुर शहर में 176 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1 लाख 33 हजार 539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर शहर-पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। इसका संचालन 15 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 15 अगस्त और 16 अगस्त को सवेरे 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 17 अगस्त को सवेरे 7 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद नियंत्रण कक्ष से संबंधित सभी कार्य पूरे होने तक कार्य करेगा।

ये भी पढ़ें

Patwari Recruitment Exam: इन 6 गलतियों से बचें, वरना परीक्षा से रह जाएंगे वंचित… जानें
जयपुर
Patwari Recruitment Exam

3 साल पुरानी फोटो पर नहीं मिलेगा प्रवेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6,78,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि पहचान पत्र में लगी फोटो 3 साल से पुरानी है, तो उसे अपडेट कराना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र में फोटो का मिलान अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

1- पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पाजामा, पैन्ट पहन कर आएंगे।
2- जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी।
3- अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
4- महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आ सकेंगी।
5- लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़िया ब्रेसलेट आदि वर्जित रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Census Update : जनगणना पर नया अपडेट, पहली बार हर मकान का भी तैयार होगा डिजिटल एड्रेस, जानें और बहुत कुछ
Patrika Special News
Rajasthan Census New Update First Time every house will have a digital address know more

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patwari Recruitment Exam : पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 कल, RSSB ने जारी किए सख्त निर्देश, 3 साल पुरानी फोटो पर नहीं मिलेगा प्रवेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.