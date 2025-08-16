Patwari Recruitment Exam : पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 कल, RSSB ने जारी किए सख्त निर्देश, 3 साल पुरानी फोटो पर नहीं मिलेगा प्रवेश

परीक्षा के लिए जयपुर शहर में 176 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1 लाख 33 हजार 539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर शहर-पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। इसका संचालन 15 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 15 अगस्त और 16 अगस्त को सवेरे 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 17 अगस्त को सवेरे 7 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद नियंत्रण कक्ष से संबंधित सभी कार्य पूरे होने तक कार्य करेगा।