Census Update : जनगणना पर नया अपडेट, पहली बार हर मकान का भी तैयार होगा डिजिटल एड्रेस, जानें और बहुत कुछ

जनगणना अधिकारियों ने कहा कि मकानों से सम्बन्धित जानकारी अप्रेल से सितम्बर के बीच दर्ज की जाएगी, यह कार्य 30 दिन में पूरा होगा। व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि दूसरे चरण से पहले प्रशिक्षण का लंबा दौर होता है। पहले मास्टर ट्रेनर तैयार होते हैं, फिर ट्रेनर्स की दूसरी चैन तैयार होती है और प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का प्री टेस्ट कर उनकी व्यावहारिकता और सवाल पूछने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली जाती है। इस कारण ही पहले व दूसरे चरण के कार्य के बीच इतना लंबा अंतराल रखा जाता है।