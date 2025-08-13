Rajasthan News: राजस्थान में 15 माह तक नहीं होंगे 2 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले, जानें वजह

जयपुर। जनगणना कार्य में लगने वाले प्रदेश के करीब दो लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक तबादले नहीं हो सकेंगे। इस बीच मंगलवार को यहां जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से जनगणना-2027 को लेकर वाट्सऐप चैनल का शुभारम्भ किया गया। जनगणना कार्य निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने मंगलवार को यहां आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा की मौजूदगी में यह जानकारी दी।