‘पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेसी’, सीएम भजनलाल बोले- कुचलना होगा देश तोड़ने वाले आस्तीन के सांपों का फन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘विभाजन विभीषिका’ को दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए कहा कि यह दंश भूलने वाला नहीं है। मौजूदा और आने वाली पीढी़ को भी यह बताना है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे देश को विभाजन में झोंक दिया। हम कभी नहीं भूलेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश का बंटवारा हुआ। यह विभीषिका कुर्सी के लिए थी।