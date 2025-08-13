13 अगस्त 2025,

बुधवार

'पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेसी', सीएम भजनलाल बोले- कुचलना होगा देश तोड़ने वाले आस्तीन के सांपों का फन

Partition Horrors Remembrance Day 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘विभाजन विभीषिका’ को दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए कहा कि यह दंश भूलने वाला नहीं है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 13, 2025

Chief-Minister-Bhajan-Lal-Sharma
Play video
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: सोशल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘विभाजन विभीषिका’ को दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए कहा कि यह दंश भूलने वाला नहीं है। मौजूदा और आने वाली पीढी़ को भी यह बताना है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे देश को विभाजन में झोंक दिया। हम कभी नहीं भूलेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश का बंटवारा हुआ। यह विभीषिका कुर्सी के लिए थी।

सीएम मंगलवार को बिड़ला सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित ‘भारत के विभाजन का सच’ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें जहां भी हो, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। उस समय उनको जवाब देना चाहिए। ऐसे आस्तीन के सांपों को मुंह उठाने से पहले ही उनका फन कुचल देना चाहिए।

पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेसी

सीएम ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पहले वोटिंग मशीन पर सवाल उठाते थे, अब वोटर लिस्ट पर आ गए। उन्हें समझना चाहिए कि देश आरोप से नहीं, काम करने से चलता है। कांग्रेसी तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं।

विस्थापित होकर भारत आए स्थानीय लोगों का किया सम्मान

सीएम ने विस्थापित होकर भारत आए स्थानीय लोगों का सम्मान किया। संयोजक अशोक परनामी, शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने भी संबोधन दिया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री के. के विश्नोई, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ आदि मौजूद थे।

ट्रंप साहब चिंता मत कीजिए, भारत के लोग आने वाले हैं

सीएम ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमरीका तो शुरू से कह रहा है कि अगर भारत के लोग आ गए तो…। ट्रंप साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये तो आने वाले हैं। सीएम भजनलाल ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसी से देश की मजबूती बढ़ेगी।

Updated on:

13 Aug 2025 07:10 am

Published on:

13 Aug 2025 07:09 am

