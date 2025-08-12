Cyber Crime: राजस्थान में ट्राई के नाम पर ठगी का नया खेल, लोगों को ऐसे जाल में फंसा रहे ठग, जानिए कैसे बचें

ट्राई उपभोक्ताओं से कभी भी आधार, ओटीपी नहीं मांगता है। किसी को भी अपनी पहचान या बैंक जानकारी साझा नहीं करें। ट्राई टावर इंस्टालेशन या अन्य काम के लिए न तो कॉल करता है, न ही घर पहुंचता है। सार्वजनिक रूप से अधिकारिक चैनल के जरिए ही सूचना प्रसारित की जाती है। किसी भी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं करें। हकीकत पता करने के लिए ट्राई की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय पर पता करें या ई-मेल करें।