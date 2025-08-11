11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Good News : राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति जल्द! 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Good News : राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर आने वाली है अच्छी खबर। थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पिछले 5 साल से अटकी पदोन्नति का मामला सितंबर में सुलझ सकता है। जानें कैसे।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

Rajasthan third grade teachers promotion soon Supreme Court will hear case on 10 September
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Good News : राजस्थान के शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पिछले 5 साल से अटकी पदोन्नति का मामला सितंबर में सुलझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर की अगली सुनवाई तय करते हुए सभी पक्षों को समाचार पत्रों के जरिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि अदालत इस दिन अंतिम फैसला सुना सकती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 100000 शिक्षक कर रहे हैं स्थानांतरण का इंतजार, आखिर कब खुलेगा थर्ड ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफर लॉक…?
डूंगरपुर
Rajasthan 100000 teachers are waiting for transfer when will third grade teachers transfer lock open Madan Dilawar

क्या है विवाद

1- वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग ने नियम बदले, केवल उसी विषय में डिग्री धारकों को पदोन्नति का पात्र माना जाएगा।
2- एडिशनल विषय वाले शिक्षकों को पात्रता सूची से बाहर कर दिया गया।
3- इससे पहले 2020-21 तक एडिशनल विषय वाले भी पदोन्नत किए जाते थे।
4- 2022 की डीपीसी में इन्हें बाहर रखा गया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई।
5- हाईकोर्ट ने एडिशनल वालों को पात्र मानते हुए पदोन्नति का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी।

कितने पद दांव पर

1- 2022-23 से 2024-25 तक: 19,372 पदों पर पदोन्नति होनी थी।
2- 2025-26 के नए पद मिलाकर संख्या लगभग 25,000
3- इतने ही पद सीधी भर्ती से भी भरे जाते हैं
4- वर्तमान में 40,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त

क्यों होती है एडिशनल डिग्री की होड़

वरिष्ठ अध्यापक के विषयवार पद एक समान नहीं होते। कम पद वाले विषयों (जैसे वाणिज्य या कला) के शिक्षक पदोन्नति की संभावना बढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे विषयों में पत्राचार से एडिशनल डिग्री हासिल करते हैं।

असर : विद्यार्थियों का नुकसान

लगभग 25,000 वरिष्ठ अध्यापक पदों के खाली रहने से कक्षा 9वीं-10वीं में विषय अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ीं, मकान बनाना हुआ महंगा, जानें वजह
जयपुर
Rajasthan construction material Prices increased house building became expensive know reason

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2025 02:15 pm

Published on:

11 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Patrika Special / Good News : राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति जल्द! 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.