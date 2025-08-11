Good News : राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति जल्द! 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

1- वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग ने नियम बदले, केवल उसी विषय में डिग्री धारकों को पदोन्नति का पात्र माना जाएगा।

2- एडिशनल विषय वाले शिक्षकों को पात्रता सूची से बाहर कर दिया गया।

3- इससे पहले 2020-21 तक एडिशनल विषय वाले भी पदोन्नत किए जाते थे।

4- 2022 की डीपीसी में इन्हें बाहर रखा गया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई।

5- हाईकोर्ट ने एडिशनल वालों को पात्र मानते हुए पदोन्नति का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी।