Rajasthan News : राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ीं, मकान बनाना हुआ महंगा, जानें वजह

क्रेशर-चेजा पत्थर खनन संचालकों की हड़ताल की वजह से अब मकान बनाना महंगा पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से निर्माणाधीन मकानों पर अचानक ब्रेक लग गया है। इस वजह से करीब 6 लाख से अधिक मजदूर बेगार हो गए। हड़ताल की वजह से रोडी 800 रुपए प्रति टन की जगह 1600 रुपए प्रति टन पहुंच गई है। सीमेन्ट, सरिया टाइल्स व मार्बल की बिक्री पर भी असर पड़ा है। हड़ताल की वजह से प्रदेश में डीजल की खपत भी कम हो गई है।