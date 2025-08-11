11 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

जयपुर

Rajasthan News : राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ीं, मकान बनाना हुआ महंगा, जानें वजह

Rajasthan News : राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ीं, जिस वजह से मकान बनाना महंगा हो गया है। जानें क्या वजह है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan News : राजस्थान में चेजा पत्थर व रोड़ी क्रेशर संचालकों की हड़ताल के चलते भवन निर्माण सामग्री का असर बाजार में दिखाई देने लगा है। आठ दिन से चल रही हड़ताल के चलते राज्य में क्रेशर बंद होने से रोड़ी की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं इमारती पत्थर के भी भाव तेजी पकड़ रहे हैं।

अब मकान बनाना पड़ रहा है महंगा

क्रेशर-चेजा पत्थर खनन संचालकों की हड़ताल की वजह से अब मकान बनाना महंगा पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से निर्माणाधीन मकानों पर अचानक ब्रेक लग गया है। इस वजह से करीब 6 लाख से अधिक मजदूर बेगार हो गए। हड़ताल की वजह से रोडी 800 रुपए प्रति टन की जगह 1600 रुपए प्रति टन पहुंच गई है। सीमेन्ट, सरिया टाइल्स व मार्बल की बिक्री पर भी असर पड़ा है। हड़ताल की वजह से प्रदेश में डीजल की खपत भी कम हो गई है।

Electricity Rate : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विद्युत निगमों में मची खलबली, राजस्थान में महंगी हो सकती है बिजली
उदयपुर
Supreme Court Big order Ajmer Jaipur Jodhpur Power Discom Panic Rajasthan electricity may become expensive

तकनीकी कमेटी गठित

उधर, सरकार की ओर से मांगों पर विचार करने को लेकर बनी कमेटी से वार्ता के लिए खनन उद्यमियों की ओर से भी मनोज घुमरिया की अध्यक्षता में तकनीकी कमेटी गठित की गई है।

खनन उद्यमियों बैठक कर किया मंथन

खनन उद्यमियों ने रविवार को ज्योति नगर स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बैठक की। योगेश कटारा व पवन शर्मा ने बताया कि सरकार जब तक ड्रोन सर्वे, डिजिटल आंकड़ों के आधार पर बिना मौका सत्यापन किए बनाए जा रहे पंचनामों पर रोक लगाने और आरटीओ सॉटवेयर को माइनिंग सॉटवेयर से जोड़ने सहित अन्य मांगों पर विचार नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

Rajasthan : एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई हुई महंगी, विदेश में 50 लाख तो देश में डेढ़ करोड़ में बनता डॉक्टर
Patrika Special News
Rajasthan MBBS course studies have become expensive abroad 50 lakhs in India 1.5 crores cost become a doctor

11 Aug 2025 07:29 am

Rajasthan News : राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ीं, मकान बनाना हुआ महंगा, जानें वजह

