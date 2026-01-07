7 जनवरी 2026,

बुधवार

वोकल फॉर लोकल : देश की व्यापार व उद्योग नीतियों पर होगी चर्चा, सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के व्यापारी

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपनी गवर्निंग बॉडी व कार्यकारिणी के साथ देश के विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों का समागम व्यापार व उद्योग नीतियों की चर्चा के लिए कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में शनिवार व रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन करने जा रहा है।

जयपुर

image

Murari

Jan 07, 2026

- कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में होगा आयोजन

- वोकल फोर लोकल, स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पर्यटन को लेकर अहम निर्णय लेने की ओर देश का व्यापारी समाज

जयपुर/ नई दिल्ली। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपनी गवर्निंग बॉडी व कार्यकारिणी के साथ देश के विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों का समागम व्यापार व उद्योग नीतियों की चर्चा के लिए कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में शनिवार व रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन करने जा रहा है। वोकल फॉर लोकल तथा स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन को लेकर अहम निर्णय लेने की ओर देश का व्यापारी समाज अग्रसर है।

स्थानीय उत्पादों को मिलें मंच व नई पहचान

पारम्परिक व्यापार को आधुनिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, संस्कृति, विरासत और व्यापार तीनों का समन्वय हो। एमएसएमई के लिए अवसर, संरक्षण और विकास के लिये नए रास्ते कैसे खोजे जाए। ई-कॉमर्स के प्रभाव और स्थानीय बाजारों की वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाय जाए। लघु व मध्यम उद्यमी के लिए एकमात्र स्थायी बाजार ही समाधान है। लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों से रोजगार के अवसर किस तरह खोजे जाएं। जीएसटी व उपभोक्ता मामलात के मुद्दों तथा मण्डी शुल्क पर एक राष्ट्रीय नीति का संरक्षण कैसे हो। इन बिंदुओं पर सम्मेलन में पर चर्चा हो। इनके अलावा एफएसएसएआई के मानकों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाए तथा ऐसे सुझाव जिन्हें प्रस्ताव में परिवर्तित कर नीति निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार को समय और परिस्थिति के अनुसार कानून बनाने के लिए सुझाव दिए जाएं।

400 से अधिक प्रतिनिधि आएंगे सम्मेलन में

भारत के सभी 28 प्रांतों से पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य सहित करीब 400 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्म्मेलन में शामिल होंगे। इनमें उड़ीसा से प्रहलाद खंडेलवाल, संयोजक गवर्निंग बॉडी, दिल्ली से संयोजक पवन कुमार, मुंबई से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व क्विट के चेयरमैन मोहन गुरनानी, मुंबई से ही जितेन्द्र शाह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र भीमजी भाई भानुशाली, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अध्यक्ष, ग्रोमा, कलकत्ता से तारकनाथ त्रिवेदी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महामंत्री, फैडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑर्गेनाईजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरप्रदेश से भैंरोप्रसाद मिश्र, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व भूतपूर्व सांसद, मध्यप्रदेश से गोपालदास अग्रवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अध्यक्ष, सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ तथा राजेश जैन, अध्यक्ष बीयूवीएम मध्यप्रदेश, केरल से राजू अप्सरा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व स्टेट प्रेसीडेंट, केरला व्यापारी व्यवसायी एकोपनासमिति; चेन्नई से सौंदर्यराजन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व चेयरमैन, तमिलनाडूवेनिगरसनगनकालीनपेरावई फैडरेशन, हरियाणा से विजयलक्ष्मी चन्द गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधि महासम्मेलन में शामिल होंगे।

उद्योग तथा व्यापार नीतियों पर विस्तृत चर्चा होगी

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों पर इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेन्स में उद्योग तथा व्यापार नीतियों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में व्यावहारिक संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे। आने वाले सभी डेलीगेट्स के लिए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान व अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब के ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेन्स आयोजित होगी। 11 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेन्स का वेन्यू होटल ओम टॉवर का सभागार रहेगा।

जयपुर

Updated on:

07 Jan 2026 11:15 am

Published on:

07 Jan 2026 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / वोकल फॉर लोकल : देश की व्यापार व उद्योग नीतियों पर होगी चर्चा, सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के व्यापारी

