वोकल फॉर लोकल : देश की व्यापार व उद्योग नीतियों पर होगी चर्चा, सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के व्यापारी

भारत के सभी 28 प्रांतों से पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य सहित करीब 400 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्म्मेलन में शामिल होंगे। इनमें उड़ीसा से प्रहलाद खंडेलवाल, संयोजक गवर्निंग बॉडी, दिल्ली से संयोजक पवन कुमार, मुंबई से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व क्विट के चेयरमैन मोहन गुरनानी, मुंबई से ही जितेन्द्र शाह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र भीमजी भाई भानुशाली, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अध्यक्ष, ग्रोमा, कलकत्ता से तारकनाथ त्रिवेदी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महामंत्री, फैडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑर्गेनाईजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरप्रदेश से भैंरोप्रसाद मिश्र, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व भूतपूर्व सांसद, मध्यप्रदेश से गोपालदास अग्रवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अध्यक्ष, सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ तथा राजेश जैन, अध्यक्ष बीयूवीएम मध्यप्रदेश, केरल से राजू अप्सरा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व स्टेट प्रेसीडेंट, केरला व्यापारी व्यवसायी एकोपनासमिति; चेन्नई से सौंदर्यराजन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व चेयरमैन, तमिलनाडूवेनिगरसनगनकालीनपेरावई फैडरेशन, हरियाणा से विजयलक्ष्मी चन्द गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधि महासम्मेलन में शामिल होंगे।