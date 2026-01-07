जयपुर में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक, इस पूरे सप्ताह ऐसा रहेगा मौसम, इस दिन बारिश की संभावना, देखें तस्वीरें…

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस पूरे सप्ताह मौसम के तेवर ऐसे ही बने रहने की संभावना है। विभाग ने आगामी दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। अगले 48 घंटों के लिए कई इलाकों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और फॉग लाइट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। बुजुर्ग और बच्चे इस सर्दी के मौसम में विशेष सावधानी बरतें।"