जयपुर में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक, इस पूरे सप्ताह ऐसा रहेगा मौसम, इस दिन बारिश की संभावना, देखें तस्वीरें…

Albert Hall Jaipur Photo - Patrika
Jaipur Weather Today: गुलाबी नगरी में बुधवार का सवेरा घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। आलम यह था कि सुबह साढ़े सात बजे विजिबिलिटी (दृश्यता) गिरकर शून्य से 20 मीटर के बीच रह गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के ‘डबल अटैक’ ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।
बुधवार सुबह से ही प्रताप नगर, मानसरोवर, सांगानेर और जगतपुरा सहित शहर के अधिकांश इलाकों में इतना घना कोहरा था कि 20 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही थीं। पर्यटन का प्रमुख केंद्र ‘जलमहल’ भी धुंध की चादर में ऐसा छिपा कि पर्यटकों को मायूस होना पड़ा। टोंक रोड और वाटिका के आसपास तो दृश्यता 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
घटती विजिबिलिटी के कारण जयपुर की प्रमुख सड़कों—अजमेर रोड, सीकर रोड और आगरा रोड पर ट्रैफिक की गति बेहद धीमी रही। सुबह 11 बजे तक भी स्थिति सामान्य नहीं हुई थी। वाहन चालकों को दिन के उजाले में भी हेडलाइट जलाकर सड़कों पर निकलना पड़ा। चारदीवारी क्षेत्र की तंग गलियों से लेकर रिंग रोड तक, हर जगह कोहरे का असर साफ दिखाई दिया।
मंगलवार को जहां दोपहर 12 बजे तक खिली हुई धूप ने लोगों को राहत दी थी, वहीं बुधवार को दोपहर तक भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। ठंडी हवाओं और नमी के कारण कनकनी बढ़ गई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और सड़कों पर जगह-जगह अलाव जलते देखे जा सकते हैं।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस पूरे सप्ताह मौसम के तेवर ऐसे ही बने रहने की संभावना है। विभाग ने आगामी दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। अगले 48 घंटों के लिए कई इलाकों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और फॉग लाइट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। बुजुर्ग और बच्चे इस सर्दी के मौसम में विशेष सावधानी बरतें।"
