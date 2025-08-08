Rajasthan : एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई हुई महंगी, विदेश में 50 लाख तो देश में डेढ़ करोड़ में बनता डॉक्टर

जानकारी के अनुसार, स्टेट कोटे के अंतर्गत विद्यार्थी को 25 लाख रुपए सालाना फीस और मैनेजमेंट कोटे में 35 लाख रुपए सालाना फीस देनी होगी। एक अन्य कॉलेज में गत वर्ष 18 लाख रुपए सालाना फीस स्टेट कोटे की थी। इस वर्ष यह 23 लाख रुपए है। यहां मैनेजमेंट कोटे की फीस करीब 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर कर दी गई है। प्रवेश फीस के अलावा प्रथम वर्ष के अनिवार्य खर्चों में पहले साल के लिए सुरक्षा राशि 5 लाख रुपए होगी। वहीं, लाइब्रेरी फीस 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। डेंटल के लिए अधिकतम फीस 5.5 लाख रुपए और न्यूनतम 1.80 लाख रुपए सालाना है।