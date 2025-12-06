जिस बंगले में रहे थे बाबा अंबेडकर, वह जिंदल घराने ने कैसे ले लिया और फिर खाली कैसे किया?

इसके बाद बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 तक यहां पर ही रहे। यहाँ पर उनके रसोइये सुदामा जी रहते थे, जबकि रत्तू और होती लाल दिन भर उनके साथ रहते थे और उनका विशाल पुस्तकालय, पत्र और आगंतुकों का ध्यान रखते थे।डॉ. रविंद्र कुमार, जो स्वयं कवि और व्यंग्यकार हैं, कहते हैं, " बाबा साहेब यहां अपने किराए के घर में घंटों तक सामाजिक कार्यकर्ताओंऔर अपने प्रशंसकों से मिलते थे। ये स्वतंत्रता प्राप्ति और देश के विभाजन के शुरुआती दिन थे, इसलिए अधिकांश चर्चाएं इन्हीं विषयों पर होती थीं।"

यह भी कहा जाता है कि बाबा साहेब देश के विभाजन के बाद हुई हिंसा से बहुत दुखी थे। इसी घर में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब 'बुद्ध और उनका धम्म' लिखी। यह पुस्तक बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन पर आधारित है और बाबा साहेब की किताब। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी और अब कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है।