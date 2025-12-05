जयपुर में सेना का वेटरंस ऑनर्स रन रविवार को: ट्रैफिक पुलिस ने संभाली कमान, ऐसा रहेगा रूट प्लान

जयपुर। भारतीय सेना की दक्षिण-पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित जयपुर वेटरंस ऑनर्स रन मैराथन रविवार सुबह आयोजित की जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न श्रेणियों की दौड़ में बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मैराथन के निर्बाध संचालन और शहर में ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए यातायात पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी कर तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मैराथन रविवार सुबह 5 बजे रामनिवास बाग से शुरू होगी। मैराथन रूट की तीन श्रेणियां रखी है, जिनमें 21 किलोमीटर मैराथन रामनिवास बाग के पीछे गेट से जेएलएन मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल, गांधी सर्किल, मालवीय नगर पुलिया, जवाहर सर्किल, जगतपुरा कट, नंदपुरी तिराहा-अंडरपास, हनुमान तिराहा से उसी रास्ते से शुरू होने वाले प्वाइंट पर सम्पन्न होगी।
मैराथन के दौरान रामनिवास बाग से जवाहर सर्किल, जीएसआई कट और मॉडल टाउन क्षेत्र तक सामान्य यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। वाहनों को समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ न हो। मैराथन मार्ग पर सुबह 5 बजे से सभी तरह के भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग