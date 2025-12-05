जयपुर में सेना का वेटरंस ऑनर्स रन रविवार को: ट्रैफिक पुलिस ने संभाली कमान, ऐसा रहेगा रूट प्लान

जयपुर। भारतीय सेना की दक्षिण-पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित जयपुर वेटरंस ऑनर्स रन मैराथन रविवार सुबह आयोजित की जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न श्रेणियों की दौड़ में बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मैराथन के निर्बाध संचालन और शहर में ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए यातायात पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी कर तैयारियां पूरी कर ली हैं।