पार्वती नदी के किनारे पहुंचा चीता शावक

किशनगंज. रामगढ़ की पहाडिय़ों व घास के मैदानों में पिछले 11 दिनों से चीता शावक की चहलकदमी देखी जा रही है। अब इसने अपने इलाके का विस्तार कर लिया है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे इसे किशनगंज-मांगरोल रोड पर पार्वती नदी की पुलिया के पास झाडियों में देखा गया। कूनो की मादा चीता आशा का शावक केपी 2 जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष है। ये पिछले 11 दिनों से इस इलाके में मानो अपनी टेरिटरी बनाकर रह रहा है। इस दौरान उसने दो बार शिकार भी किया है। इसका पहला शिकार नीलगाय बनी, इसके बाद इसने एक बछड़े को अपनी खुराक बनाया। इससे पता लगता है कि यहां पर उसके भोजन और रहवास की सारी खूबियां हैं। मप्र चीता शावक 26 नवंबर से इसी इलाके में है। इस पर राजस्थान और मप्र के वन विभाग के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कूनो अभयारण्य के रेंजर नीरज ङ्क्षसह परिहार ने बताया कि ममेहमान को रामगढ़ का ग्रासलैंड भा गया है। हालांकि इलाके के लोगों व जिन लोगों के खेत इसके इलाके में हैं, उनमें भय का माहौल है। वन अधिकारियों के अनुसार चीता शावक की मॉनिटङ्क्षरग की जा रही है। अब तक चीता को ट्रैंकुलाइज करने की कोई योजना नहीं है।