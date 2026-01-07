Army Day Parade In Jaipur: बिना ID नहीं मिलेगी एंट्री, ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, इन पर प्रतिबंध; यूं जानें पूरा प्लान



सेना दिवस परेड देखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार शाम से शुरू हो गई है, जो 14 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा। इसके बाद सिटीजन ऐप के अंतर्गत जी2सी श्रेणी में उपलब्ध आर्मी डे परेड रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

एक व्यक्ति अधिकतम दो ही रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। रजिस्ट्रेशन होने की पुष्टि एसएमएस के माध्यम से भी होगी, जिसमें दिशा-निर्देश, रूट मैप और पार्किंग मैप की जानकारी मिलेगी। आवेदक यह भी चुन सकेगा कि वह किस दिन परेड देखना चाहता है। बिना पास भी एंट्री मिलेगी, ऐसे दर्शक खड़े होकर परेड देख सकेंगे।

