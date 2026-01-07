7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Army Day Parade In Jaipur: बिना ID नहीं मिलेगी एंट्री, ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, इन पर प्रतिबंध; यूं जानें पूरा प्लान

भारतीय सेना के 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में गुलाबी नगर में आयोजित होने वाली सेना परेड के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सेना और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Devendra Singh

Jan 07, 2026

Know Your Army

सेना दिवस फोटो-पत्रिका

जयपुर। भारतीय सेना के 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में गुलाबी नगर में आयोजित होने वाली सेना परेड के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सेना और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। दूसरी ओर, गुरुवार से भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड में सेना की हथियार प्रदर्शनी शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सेना के हथियारों, क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही वीरांगनाओं का सम्मान भी होगा। शाम को सेना के सिम्फनी बैंड की प्रस्तुति भी दी जाएगी।

2 घंटे 25 मिनट तक होगी सेना परेड


जगतपुरा स्थित महल रोड पर 9, 11 और 13 जनवरी को परेड का रिहर्सल होगा। पहले दिन 9 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक परेड कमांडर की परेड होगी। इसी समय 11 जनवरी को चीफ ऑफ स्टाफ की परेड और 13 जनवरी को जीओसी-इन-सी की परेड होगी। रिहर्सल और मुख्य परेड के दौरान डेढ़ लाख लोगों की मौजूदगी का अनुमान है। मुख्य परेड भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक होगी। इससे पहले सुबह 9:05 बजे से 9:16 बजे तक प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम होगा।

बताया जा रहा है कि यहां 40 हजार लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। समारोह में बतौर दर्शक शामिल होने के लिए हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड या अन्य आईडी कार्ड होना जरूरी होगा। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। परेड के दौरान सेना अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत कई वीवीआईपी भी शामिल होंगे।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, आप यूं कर सकेंगे


सेना दिवस परेड देखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार शाम से शुरू हो गई है, जो 14 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा। इसके बाद सिटीजन ऐप के अंतर्गत जी2सी श्रेणी में उपलब्ध आर्मी डे परेड रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
एक व्यक्ति अधिकतम दो ही रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। रजिस्ट्रेशन होने की पुष्टि एसएमएस के माध्यम से भी होगी, जिसमें दिशा-निर्देश, रूट मैप और पार्किंग मैप की जानकारी मिलेगी। आवेदक यह भी चुन सकेगा कि वह किस दिन परेड देखना चाहता है। बिना पास भी एंट्री मिलेगी, ऐसे दर्शक खड़े होकर परेड देख सकेंगे।

इन्हें ले जाना मना, पकड़े गए तो बाहर होंगे


-सुरक्षा कारणों से परेड स्थल पर ड्रोन, कैमरा, लेडीज पर्स, बैग, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, नुकीली वस्तुएं या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की वस्तुएं पाई गईं तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की सशक्त क्षमताओं का प्रतीक रहे अत्याधुनिक उपकरणों का भी भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी के बाद शाम सवा 6 बजे तक सेना के सिम्फनी बैंड की प्रस्तुति होगी।

शौर्य संध्या में होगी 20 हजार लोगों की उपस्थिति

एसएमएस स्टेडियम में 10 और 15 जनवरी को शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक शौर्य संध्या का आयोजन होगा। इसमें करीब 20 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान है। 10 जनवरी को सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनके परिजन शामिल होंगे। 15 जनवरी को इनके अलावा आमजन भी शामिल होंगे। इस दौरान सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया जाएगा। 14 जनवरी को सेना इन्वेस्टिचर सेरेमनी, डिनर और पूर्व सैनिकों के लिए भोज कार्यक्रम भी होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

army

भारतीय सेना

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 01:14 pm

Published on:

07 Jan 2026 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade In Jaipur: बिना ID नहीं मिलेगी एंट्री, ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, इन पर प्रतिबंध; यूं जानें पूरा प्लान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी

जयपुर

टोक्यो का शहरीकरण मॉडल दुनिया के लिए बना नजीर

ओपिनियन

शुल्कों की राजनीति में फंसे भारत-अमरीका संबंध?

ओपिनियन

23 साल बाद मकर संक्रांति पर्व पर खास षटतिला एकादशी का महासंयोग, सूर्यदेव का भी होगा मकर राशि में प्रवेश

जयपुर

जयपुर में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक, इस पूरे सप्ताह ऐसा रहेगा मौसम, बारिश की संभावना, देखें तस्वीरें…

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.