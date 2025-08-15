राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सांगानेर एयरपोर्ट से हल्दी घाटी मार्ग रोड अलाइनमेंट बदलने पर लगी रोक

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित सांगानेर एयरपोर्ट से प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग तक 100 फीट चौडी रोड का अलाइनमेंट बदलने से संबंधित जेडीए की 12 अगस्त की अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही, जेडीए सचिव को 20 अगस्त को रिकॉर्ड सहित तलब किया। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। पक्षकार हेमराज ने बताया गया कि बार-बार रोड का अलाइनमेंट बदलने से उनका मकान टूटने की आशंका है।