Independence Day 2025 : आजाद भारत में लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा देश में कहां बना था? जानें क्या है राजस्थान से उसका कनेक्शन

Independence Day 2025 : राजस्थान सहित पूरे देश में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। क्या कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त लाल किले पर जो तिरंगा फहराया गया था उसका निर्माण कहां हुआ था। यह जानकार आश्चर्य होगा आजादी के साल फहराए गए तिरंगे का राजस्थान से बड़ा कनेक्शन है। जीहां, 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर जो पहला तिरंगा फहराया गया था वह दौसा के आलूदा गांव में बना था। आलूदा गांव दौसा से करीब 14 किमी दूरी पर स्थित है।