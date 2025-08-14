Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Independence Day 2025 : आजाद भारत में लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा देश में कहां बना था? जानें क्या है राजस्थान से उसका कनेक्शन

Independence Day 2025 : राजस्थान सहित पूरे देश में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर जो तिरंगा फहराया गया था, वह कहां बना था?

दौसा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 14, 2025

Independence Day 2025 Where was first tricolor flag of independent India hoisted at Red Fort made in country Know its connection with Rajasthan
फाइल फोटो पत्रिका

Independence Day 2025 : राजस्थान सहित पूरे देश में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। क्या कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त लाल किले पर जो तिरंगा फहराया गया था उसका निर्माण कहां हुआ था। यह जानकार आश्चर्य होगा आजादी के साल फहराए गए तिरंगे का राजस्थान से बड़ा कनेक्शन है। जीहां, 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर जो पहला तिरंगा फहराया गया था वह दौसा के आलूदा गांव में बना था। आलूदा गांव दौसा से करीब 14 किमी दूरी पर स्थित है।

चौथमल महावर ने तैयार किया कपड़ा

इस वजह से दौसा के आलूदा गांव देशभर में फेमस है। पर अब शायद यह कम लोगों को पता हो। आलूदा गांव में एक बुनकर रहते थे, जिनका नाम था चौथमल महावर। इन्हीं चौथमल महावर ने करीब 2 माह की कड़ी मेहनत से तिरंगे का सूती कपड़ा तैयार किया। इस कपड़े को पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी टाट साहब ने तिरंगे के रंग में रंग दिया। बस फिर क्या था तिरंगा तैयार हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : स्वतंत्रता दिवस पर एसओजी प्रमुख वीके सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानें उनके कार्य?
जयपुर
SOG chief VK Singh will get President Police Medal on Independence Day 2025 Jodhpur know about his work

दौसा के आलूदा गांव की खुल गई किस्मत

पर आलूदा के अलावा जयपुर जिले के गोविंदगढ़ से भी तिरंगा दिल्ली भेजा गया था। पर किस्मत में कुछ और लिखा था। लाल किले पर दौसा के आलूदा गांव का बना हुआ ध्वज ही फहराया गया था। आलूदा गांव के बुनकरों ने तो अब यह काम बंद कर दिया है, पर जसोता और बनेठा गांव के बुनकर अब भी तिरंगे का कपड़ा तैयार करते हैं।

पूरे देश में सिर्फ तीन स्थानों पर ही बनाया जाता है तिरंगे का कपड़ा

जानकारी के अनुसार आज पूरे देश में सिर्फ तीन स्थानों पर ही तिरंगे का कपड़ा बनाया जाता है। इनमें राजस्थान का दौसा, महाराष्ट्र का नांदेड़ और कर्नाटक का धारवाड़ इलाका है। पूरे देश में सिर्फ इन तीन जगहों पर ही तिरंगे का कपड़ा बनाया जाता है।

ये भी पढ़ें

सीएम भजनलाल का स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भरतपुर को तोहफा, अफसरों को दिए कई निर्देश
जयपुर
CM Bhajan Lal gift to Bharatpur before Independence Day strict instructions to officers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Independence Day 2025 : आजाद भारत में लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा देश में कहां बना था? जानें क्या है राजस्थान से उसका कनेक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.