Rajasthan Farmers: गेहूं और चना की बंपर बुवाई के बाद भी क्यों परेशान हैं किसान

गेहूं की पैदावार के लिए सही बुवाई समय 10 से 25 नवम्बर है। अगेती बुवाई 25 अक्टूबर से 10 नवम्बर और पिछेती बुवाई 25 नवम्बर से 15 दिसंबर के बीच होती है। बुवाई के समय तापमान 20-25 डिग्री सेल्सियस, वनस्पतिक विकास के लिए 15-24 डिग्री सेल्सियस, दाना बनने के समय 23-25 डिग्री सेल्सियस और पकने के समय 25-30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पैदावार घटा देता है। सही समय और तापमान में जड़ों का विकास बेहतर होता है और अधिक फुटाव से अच्छी पैदावार मिलती है।