Rajasthan Infra News: होली से पहले बड़ी सौगात, कोटा-दौसा एक्सप्रेस-वे चालू; अब बिना जाम सीधे दिल्ली पहुंचेंगे

पहले लवान टोल पर उतरने के कारण लंबा जाम लग जाता था, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा से सवाई माधोपुर, टोंक और दिल्ली जाने वाले वाहनों को सीधी सुविधा मिल गई है। इससे यात्रा का समय कम हुआ है और ईंधन की भी बचत हो रही है। एक्सप्रेस-वे से जुड़ाव होने के कारण अब कोटा से दिल्ली का सफर पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हो गया है।