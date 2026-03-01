Dausa: एक्सप्रेस-वे पर सड़क पार कर रही बालिका अगवा! CCTV में दिखी कार, जयपुर-बांदीकुई मार्ग पर हड़कंप

Dausa Girl kidnapping: दौसा जिले के सैंथल इलाके में शनिवार शाम एक बालिका के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस वे पर कार में आए युवक वहां सड़क पार कर रही एक बालिका को उठा लिए। ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली विरोध में रास्ता रोक दिया। अपहर्ताओं को पकड़ने की मांग की। खुरी के दोनों तरफ दौसा-मनोहरपुर मार्ग पर करीब दो ढाई किलोमीटर लम्बा जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत किया।