4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इस नए जिले में सरपंच और प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक बदला सियासी नक्शा

Kotputli-Behror District: राजस्थान के नए जिले कोटपूतली-बहरोड़ जिले में सरपंच और प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक सियासी नक्शा बदल गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 04, 2026

kotputli behror

कोटपूतली–बहरोड़ जिला कलक्टर कार्यालय। Photo- Patrika

Kotputli-Behror District: पंचायती राज चुनाव से पहले कोटपूतली-बहरोड़ जिले में वार्ड परिसीमन के बाद सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। नए परिसीमन के तहत जिला परिषद के नए वार्डों का गठन किया है, वहीं पंचायत समितियों में भी वार्डों की संख्या बढ़ी है। इसके चलते पंचायत से लेकर जिला परिषद तक चुनावी मुकाबले पहले से ज्यादा व्यापक और रोचक होने तय माने जा रहे हैं। कई नए चेहरे भी पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में बहरोड़, बानसूर, कोटपूतली और विराटनगर विधानसभा क्षेत्रों के साथ अलवर जिले की मुण्डावर विधानसभा क्षेत्र के नीमराणा और शाहजहांपुर को भी शामिल किया है। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जिला परिषद के कुल 27 नए वार्ड गठित किए हैं। जनसंख्या वृद्धि और प्रशासनिक पुनर्गठन को आधार बनाकर पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों का पुनर्निर्धारण किया है।

जिले में अब 8 पंचायत समितियां

विराटनगर पंचायत समिति से 23 ग्राम पंचायतों को अलग कर मैड़ कुण्डला नई पंचायत समिति का गठन किया है। इसके साथ ही जिले में पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। पंचायत समिति सदस्य प्रधान का चुनाव करेंगे। पुनर्गठन के बाद सभी 27 जिला परिषद वार्ड नए बने हैं।

पंचायत समिति सदस्य वार्डों की संख्या

नीमराणा 21, बहरोड़ 15, पावटा 19, विराटनगर 15, मैड कुण्डला 15, नारायणपुर 17, बानसूर 27 और कोटपूतली में 17 पंचायत समिति सदस्य वार्ड बनाए गए हैं।

अब होंगी 240 ग्राम पंचायतें

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद नए जिले में 8 पंचायत समितियों के तहत 240 ग्राम पंचायतें होंगी। इतने ही सरपंच चुने जाएंगे। पुनर्गठन से पहले जिले में 177 ग्राम पंचायतें थीं। विराटनगर क्षेत्र में पहले 31 ग्राम पंचायतें थीं, पुनर्गठन के बाद 16 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया। इनमें से 23 ग्राम पंचायतें नवगठित मैड कुण्डला पंचायत समिति में शामिल की गई, जबकि दो ग्राम पंचायतें शाहपुरा पंचायत समिति में चली गई।

फैक्ट फाइल: पंचायत समितियों का पुनर्गठन

पंचायत समितिपुनर्गठन से पहलेनव सृजितकुल
कोटपूतली201030
बहरोड़19625
विराटनगर311622
पावटा24730
बानसूर37845
नीमराणा291140
नारायणपुर17825
मैड़ कुण्डला02323

चुनावी हलचल तेज

परिसीमन के बाद कई पंचायतों में पहली बार नए वार्ड अस्तित्व में आए हैं। इससे नए मतदाताओं और नए दावेदारों को सीधा अवसर मिलेगा। गांव-गांव चौपालों, चाय की दुकानों और पंचायत मुख्यालयों पर नए वार्डों की सीमाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुराने वार्ड टूटने और नए बनने से सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। इससे युवाओं, महिलाओं और नए सामाजिक समीकरणों की भागीदारी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

प्रतापगढ़: इस गांव के लोगों ने दी पंचायत चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी, जानिए क्यों
प्रतापगढ़
आजादी के 79वें वर्ष में भी सडक़ से वंचित खोरापाड़ा गांव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 03:20 pm

Published on:

04 Jan 2026 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इस नए जिले में सरपंच और प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक बदला सियासी नक्शा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ashok Gehlot : बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमाओं में फेरबदल से अशोक गहलोत नाराज, कहा- एक और ‘तुगलकी फरमान’

Ashok Gehlot is angry over Barmer and Balotra districts boundaries redrawing calling it another Tughlaqs decree
जयपुर

देश में कोहरे से हवाई सेवाएं बाधित, यात्रियों को उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह

जयपुर

निगम ने नहीं सुनी… उठाया बीड़ा, निखरा बापू बाजार का हैरिटेज स्वरूप

जयपुर

पंचायत पुनर्गठन ने बदली विराटनगर की सियासी दिशा, पहली बार चुनेंगे 3 प्रधान; 45 पंचायतों में बनेंगे 373 वार्ड पंच

panchayat election rajasthan
जयपुर

Results Update: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहिहत चार बड़ी भर्तियों के परिणाम जल्द, चयन बोर्ड ने संभावित तिथियां की घोषित

RSSB Exam date
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.