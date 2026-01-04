राजस्थान के इस नए जिले में सरपंच और प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक बदला सियासी नक्शा

Kotputli-Behror District: पंचायती राज चुनाव से पहले कोटपूतली-बहरोड़ जिले में वार्ड परिसीमन के बाद सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। नए परिसीमन के तहत जिला परिषद के नए वार्डों का गठन किया है, वहीं पंचायत समितियों में भी वार्डों की संख्या बढ़ी है। इसके चलते पंचायत से लेकर जिला परिषद तक चुनावी मुकाबले पहले से ज्यादा व्यापक और रोचक होने तय माने जा रहे हैं। कई नए चेहरे भी पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।