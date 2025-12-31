प्रतापगढ़: इस गांव के लोगों ने दी पंचायत चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी, जानिए क्यों

साल 2024 में बरसात के दौरान खोरापाड़ा से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई थी, जब बाबरी पत्नी सुखलाल अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने चारपाई को ही एंबुलेंस बनाया और मरीज को कंधों पर उठाकर करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया।