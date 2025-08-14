सीएम भजनलाल का स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भरतपुर को तोहफा, अफसरों को दिए कई निर्देश

सीएम भजनलाल ने अफसरों को विकास कार्यों के पहले चरण में घना रोड एवं शीशम तिराहा रोड को यातायात की आवश्यकता के अनुसार विस्तार देकर ग्रीन रोड के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शीशम तिराहे से हीरादास चौराहे तक, चांदपोल गेट से आरबीएम तक, आरबीएम से रीको ऑफिस तक, रेड क्रॉस से रेलवे स्टेशन तक, मानसिंह सर्किल से इकराम मोड़ तक, गणेश मंदिर से 13 नंबर स्कीम तक, चावंड से 13 नंबर स्कीम तक, बिजली घर चौराहे से सारस होटल तक, अनाह गेट से चारभुजा तक होने वाले रोड़ एवं डिवाइडर निर्माण, चौड़ाईकरण सहित फुटपाथ निर्माण, लाइट और यूटिलिटी डक विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा।