सीएम भजनलाल का स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भरतपुर को तोहफा, अफसरों को दिए कई निर्देश

CM Bhajanlal Order : स्वतंत्रता दिवस से पहले सीएम भजनलाल का भरतपुर को तोहफा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर शहर के निवासियों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि के लिए जारी विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल ने बुधवार देर रात भरतपुर शहर के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम भजनलाल ने अधिकारियों से कहा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य गेट के जीर्णोद्धार के साथ ही नया एंट्री प्लाजा बनाने की कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाए। जिससे आने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
सीएम भजनलाल ने अफसरों को विकास कार्यों के पहले चरण में घना रोड एवं शीशम तिराहा रोड को यातायात की आवश्यकता के अनुसार विस्तार देकर ग्रीन रोड के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शीशम तिराहे से हीरादास चौराहे तक, चांदपोल गेट से आरबीएम तक, आरबीएम से रीको ऑफिस तक, रेड क्रॉस से रेलवे स्टेशन तक, मानसिंह सर्किल से इकराम मोड़ तक, गणेश मंदिर से 13 नंबर स्कीम तक, चावंड से 13 नंबर स्कीम तक, बिजली घर चौराहे से सारस होटल तक, अनाह गेट से चारभुजा तक होने वाले रोड़ एवं डिवाइडर निर्माण, चौड़ाईकरण सहित फुटपाथ निर्माण, लाइट और यूटिलिटी डक विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा।
सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर कलक्ट्रेट, नगर निगम, अनाज मंडी, सरसों मंडी, जनाना अस्पताल, बस स्टैण्ड, बस डिपो के स्थानांतरण कार्य को गति प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जसवंत प्रदर्शनी मेला स्थल का कार्ययोजना बनाकर पुराने हैरिटेज के रखरखाव एवं विकास कार्य करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने शहर के कॉलेज ग्राउंड में ट्रैक शीघ्र तैयार करने सहित फुटबॉल प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सुजान गंगा में गंदे पानी की आवक को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा।
सीएम भजनलाल ने ऊर्जा विभाग को भरतपुर शहर के प्रमुख स्थानों को चिह्नित कर भूमिगत केबल कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में मंदिर श्री बिहारी जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री गंगा मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों के पुनरुद्धार कार्य करने एवं जनसुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों की दृष्टि से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर साइकिल ट्रैक, पार्किंग एवं अन्य विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने, भरतपुर शहर के प्रमुख लिंक सड़कों पर विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने एवं भरतपुर के मास्टर ड्रैनेज चरण प्रथम के कार्यों को पूर्ण गंभीरता से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
सीएम भजनलाल ने बॉटनिकल पार्क, सैनिक स्कूल के लिए स्थान चिह्नित व झील का बाड़ा कैलादेवी मंदिर के विकास कार्यों को गति प्रदान करने तथा बीडीए अपने सीमा क्षेत्र की सम्पूर्ण लैंड बैंक तैयार करने के साथ नगर निगम को सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।