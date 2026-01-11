11 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

Jaipur Accident: 4 को पकड़ा, 2 की तलाश…सर्कल से टकराई थी कार, एयरबैग खुले फिर भी रफ्तार नहीं थमी, जो सामने आया रौंद डाला

Jaipur Audi accident: पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार लग्जरी ऑडी कार ने कहर बरपा दिया। पुलिस ने दो को डिटेन किया है और दो फरार हैं। आरटीओ ने चालक का लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 11, 2026

Jaipur Audi car accident
Play video

Jaipur Audi car accident (Patrika Photo)

Jaipur Audi car accident: जयपुर की पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार लग्जरी कार पहले खरबास सर्कल से टकराई, जिससे उसके एयरबैग खुल गए।
इसके बावजूद चालक ने वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी। कार ने सड़क किनारे लगे ठेलों और वहां मौजूद लोगों को रौंदते हुए भारी तबाही मचाई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए थे।

उधर, आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने लग्जरी क्यूआई कार के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गणेश विहार विस्तार, भांकरोटा निवासी राजेंद्र उर्फ राजू ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।

चार को पकड़ा, दो की तलाश

ऑडी कार में चार लोग सवार थे। दुधवा खारा (चूरू) निवासी दिनेश रणवा, मुकेश जाट तथा रेनवाल निवासी पप्पू और मांगीलाल। कार दिनेश रणवा चला रहा था। मुकेश जाट पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। पुलिस ने पप्पू और मुकेश को डिटेन कर लिया है।
वहीं, मुख्य आरोपी दिनेश को भगाने में मदद करने के आरोप में सुमित चौधरी और अशोक मीणा को भी हिरासत में लिया है।

पुलिस अब फरार दिनेश और मांगीलाल की तलाश कर रही है। हादसे में मृतक भीलवाड़ा निवासी रमेश चंद्र बैरवा के परिजन ने शव लेने से इनकार करते हुए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। फिलहाल, उसका शव जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में है।

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त

परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि लग्जरी क्यूआई कार के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित व निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया कि वाहन बिना बीमा और ओवर स्पीडिंग की स्थिति में चल रहा था। कार अन्य राज्य में पंजीकृत है। पुलिस के बाद अब परिवहन विभाग ने भी वाहन को सीज कर लिया है।

कांस्टेबल को समझा कार चालक

मुहाना थाने के कांस्टेबल कान सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात पुलिस जाप्ता खरबास सर्कल के पास एक गार्डन में रुका था, जिसकी व्यवस्था मुहाना थाना पुलिस के जिम्मे थी। वह थानाधिकारी के साथ जाप्ते के भोजन प्रबंध की देखरेख के लिए पहुंचा था।

इसी दौरान लग्जरी कार से हादसे की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचते ही उग्र भीड़ ने कान सिंह को लग्जरी कार का चालक समझकर मारपीट शुरू कर दी। इस पर उसने कहा कि मेरा दोस्त कार के नीचे दबा है, तब जाकर भीड़ मानी। बाद में कार के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया।

Jaipur Audi Accident: 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 100 मीटर तक कुचलती गई
जयपुर
Jaipur Audi Car Accident

