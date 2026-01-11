Jaipur Accident: 4 को पकड़ा, 2 की तलाश…सर्कल से टकराई थी कार, एयरबैग खुले फिर भी रफ्तार नहीं थमी, जो सामने आया रौंद डाला

Jaipur Audi car accident: जयपुर की पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार लग्जरी कार पहले खरबास सर्कल से टकराई, जिससे उसके एयरबैग खुल गए।

इसके बावजूद चालक ने वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी। कार ने सड़क किनारे लगे ठेलों और वहां मौजूद लोगों को रौंदते हुए भारी तबाही मचाई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए थे।