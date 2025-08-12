Vice Presidential Elections : उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल, जानें कौन है वो बड़ा नेता?

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की तारीख 9 सितंबर घोषित की है। 7 अगस्त को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, 22 अगस्त को नामांकन पर्चा जांचे जाएंगे। 25 अगस्त को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी।