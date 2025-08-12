Vice Presidential Elections : उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल, जानें कौन है वो बड़ा नेता?

Vice Presidential Elections : उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान से एक नामांकन दाखिल किया गया है। जैसलमेर के जलालुद्दीन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में नामांकन दाखिल किया है। वे भागू का गांव के निवासी हैं। जलालुद्दीन ने सोमवार को दोपहर 2.39 बजे नामांकन दाखिल किया।
जलालुद्दीन ने बताया कि नामांकन के दौरान उनका प्रस्तावक कोई नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि 22 अगस्त तक वे इस पद की दौड़ में है। उसके बाद प्रस्तावक नहीं होने के कारण उनका फार्म निरस्त हो जाएगा और 15 हजार रुपए की जमा राशि वापस कर दी जाएगी।
जलालुद्दीन की उम्र 38 वर्षीय है जलालुद्दीन जयपुर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। वे इससे पूर्व वार्ड सदस्य, विधानसभा चुनाव, लोकसभा और कुछ वर्ष पहले कॉलेज चुनाव भी लड़ चुके हैं।
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की तारीख 9 सितंबर घोषित की है। 7 अगस्त को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, 22 अगस्त को नामांकन पर्चा जांचे जाएंगे। 25 अगस्त को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी।
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति पद की जगह खाली हुई है। मानसून सत्र के पहले दिन 21 जून को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया था।