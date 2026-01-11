जैसाण पर ढीली नहीं हो रही जाड़े की जकड़…चांधन, मोहनगढ़ और रामगढ़ क्षेत्रों में बर्फ की परत जमी

चांधन (जैसलमेर). क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी और बढ़ गया है। सर्द हवाओं और रात को पड़ रही अत्यधिक ठिठुरन के चलते तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया। परिणामस्वरूप चांधन क्षेत्र में कई जगह पानी जम गया। कृषि नलकूपों पर लगी पाइपों, चारा ढंकने वाली तिरपालों और खेतों में पड़ी नमी पर बर्फ की पतली परत नजर आई। कस्बे में खड़े वाहनों की सीटों पर भी नमी जमने की स्थिति देखी गई। मौसम के इस अचानक कड़े रुख से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सर्दी और कोहरे के कारण खेती व मजदूरी जैसे कार्यों की शुरुआत में देरी हो रही है। कस्बे और ग्रामीण अंचलों में सुबह-शाम अलाव की स्थिति आम हो चुकी है।