केलावा में गोवंश की हत्या का मामला, विरोध में बंद रहा नाचना

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास गत 7 जनवरी की रात गोवंश की हत्या के बाद क्षेत्र में रोष है और विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्वसमाज गोहत्या विरोध संघर्ष समिति नाचना के आह्वान पर रविवार को गांव के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों ने सहयोग दिया और दिनभर दुकानें नहीं खुली। इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त की और हर गतिविधि पर नजर रखी, ताकि कोई अप्रिय वारदात नहीं हो। गांव के चौक में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। विहिप के प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख पवन कुमार वैष्णव के मुख्य आतिथ्य में पूर्व जिला प्रचारक इन्द्रसिंह मुख्य वक्ता रहे। इस दौरान मंच पर दामोदर चांडक, किशनाराम, जगदीश टावरी, रामदास महाराज करणी मंदिर, नेमीचंद सोनी, राधेश्याम सोनी उपस्थित रहै। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए घटना पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं ठीक नहीं है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। समिति के अध्यक्ष नखतसिंह देवड़ा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विहिप प्रखंड गोरक्षा प्रमुख शिवप्रकाश सोनी, मंत्री मूलचंद सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।