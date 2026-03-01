जैसलमेर से निकलते ही साबरमती एक्सप्रेस के पहिये थमे, तकनीकी गड़बड़ से 3 घंटे देरी से रवाना

जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने से यह ट्रेन जैसलमेर स्टेशन से महज 3 किलोमीटर तक चल कर थम गई। शनिवार को अपराह्न 3.30 बजे जैसलमेर स्टेशन से यह ट्रेन (गाड़ी नं. 20491) रवाना हुई थी। थोड़ी आगे चल कर ट्रेन के पहिये थम गए और वह ट्रैक पर ही खड़ी हो गई। इस दौरान उसमें सफर कर रहे यात्रियों को तेज गर्मी में बेजा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन को करीब ढाई घंटे बाद वापस जैसलमेर स्टेशन पर लाया गया और इंजन बदलकर शाम करीब 6.20 बजे रवाना किया गया। वहीं इंजन में खराबी की सूचना यात्रियों ने रेलवे कंट्रोल रूम और संबंधित अधिकारियों को दी। 2 घंटे तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे गर्मी से परेशान यात्री ट्रैक पर उतर आए और रेलवे के खिलाफ नाराजगी जाहिर का इजहरा किया। जिस समय रेल टैक पर खड़ी थी, उस दौरान बिना पंखे और एसी के कोच बुरी तरह तपने लगे।