रेगिस्तान में फिटनेस की नई लहर, योग, जिम व रनिंग से बदलती महिलाएं

सुबह के समय शहर के विभिन्न पार्कों और खुले स्थानों पर महिलाओं के समूह योग और प्राणायाम करते देखे जा सकते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक और हल्की दौड़ भी कर रही हैं। पहले जहां सुबह के समय पार्कों में पुरुषों की संख्या अधिक दिखाई देती थी, वहीं अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी सक्रिय रूप से फिटनेस गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। फिटनेस को लेकर युवतियों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर के जिम और फिटनेस सेंटरों में युवतियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पर्सनल फिटनेस सेशन के माध्यम से युवतियां अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ आत्मविश्वास को भी मजबूत बना रही हैं। फिटनेस अब केवल शारीरिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली के रूप में अपनाया जा रहा है।