7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

रेगिस्तान में फिटनेस की नई लहर, योग, जिम व रनिंग से बदलती महिलाएं

रेगिस्तान की धरती पर अब महिलाओं में फिटनेस के प्रति नई जागरूकता दिखाई देने लगी है। स्वर्णनगरी के उद्यानों, सडक़ों और फिटनेस सेंटर्स में सुबह-शाम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ती नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 07, 2026

रेगिस्तान की धरती पर अब महिलाओं में फिटनेस के प्रति नई जागरूकता दिखाई देने लगी है। स्वर्णनगरी के उद्यानों, सडक़ों और फिटनेस सेंटर्स में सुबह-शाम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ती नजर आ रही है। योग, जिम, रनिंग और वॉक जैसी गतिविधियों के जरिए महिलाएं अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। उक्त बदलती तस्वीर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता के नए अध्याय की ओर संकेत करती है।

सुबह के समय शहर के विभिन्न पार्कों और खुले स्थानों पर महिलाओं के समूह योग और प्राणायाम करते देखे जा सकते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक और हल्की दौड़ भी कर रही हैं। पहले जहां सुबह के समय पार्कों में पुरुषों की संख्या अधिक दिखाई देती थी, वहीं अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी सक्रिय रूप से फिटनेस गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। फिटनेस को लेकर युवतियों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर के जिम और फिटनेस सेंटरों में युवतियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पर्सनल फिटनेस सेशन के माध्यम से युवतियां अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ आत्मविश्वास को भी मजबूत बना रही हैं। फिटनेस अब केवल शारीरिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली के रूप में अपनाया जा रहा है।

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दी गति

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी इस बदलाव को गति दी है। मोबाइल पर उपलब्ध योग और फिटनेस वीडियो के माध्यम से कई महिलाएं घर पर ही अभ्यास कर रही हैं। ऑनलाइन फिटनेस टिप्स और वर्कआउट कार्यक्रमों के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गई है। इससे घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकाल पा रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित व्यायाम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी मजबूत होता है। विशेष रूप से महिलाओं में बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए योग और फिटनेस गतिविधियां बेहद उपयोगी साबित हो रही हैं।

फिटनेस ट्रेंड के विस्तार के प्रमुख कारण

  • पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर योग व वॉक के लिए बढ़ती भागीदारी।-जिम और फिटनेस सेंटरों में महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग सुविधाएं।
  • सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो और ऑनलाइन मार्गदर्शन की उपलब्धता।-स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव की इच्छा।
  • महिलाओं के समूह बनाकर सामूहिक योग और फिटनेस गतिविधियों का बढ़ता चलन।नियमित वर्कआउट से बढ़ता है आत्मविश्वास भीमहिलाओं में फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता बेहद सकारात्मक संकेत है। नियमित वर्कआउट से शरीर मजबूत होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यदि रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट व्यायाम किया जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव संभव है। यह सुखद बात है कि जैसलमेर की महिला वर्ग में सेहत को लेकर जागरुकता आई है।

-मेघा चेलानी, फिटनेस ट्रेनर, जैसलमेर
नियमित योगाभ्यास से मिलती है मानसिक शांति
योग और प्राणायाम महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी हैं। नियमित योगाभ्यास से मानसिक शांति, ऊर्जा और शरीर का संतुलन बना रहता है। सुबह का समय योग के लिए सबसे बेहतर होता है, इसलिए समूह में योग करने से अनुशासन और प्रेरणा भी बनी रहती है।

-तृप्ति भाटिया, योग प्रशिक्षक, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रेगिस्तान में फिटनेस की नई लहर, योग, जिम व रनिंग से बदलती महिलाएं

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर से निकलते ही साबरमती एक्सप्रेस के पहिये थमे, तकनीकी गड़बड़ से 3 घंटे देरी से रवाना

जैसलमेर

आने वाले समय में जैसलमेर से चलेगी वंदेभारत जैसी ट्रेन, ढेरों सुविधाएं भी मिलेंगी: अमिताभ

जैसलमेर

लोंगेवाला मार्ग पर सेना के ट्रक से कार की भिड़ंत, आर्मी जवान की मौत

जैसलमेर

144 साल बाद निकली दादागुरुदेव की पवित्र चादर, स्वर्णनगरी में निकला वरघोड़ा

जैसलमेर

संडे बोल – जैसलमेर में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के समाधान में लगने वाला समय बहुत अधिक है, इस पर आप क्या सोचते हैं?

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.