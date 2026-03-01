144 साल बाद निकली दादागुरुदेव की पवित्र चादर, स्वर्णनगरी में निकला वरघोड़ा

दादागुरुदेव जिनदत्तसूरि चादर समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में गच्छाधिपति आचार्य जिनमणिप्रभ सूरि, आचार्य मनोज्ञ सागर सूरि, वसन्त विजय, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा संत-मुनि मौजूद रहे। गच्छाधिपति आचार्य जिनप्रभमणि सूरीश्वर ने कहा कि अमरसागर जैन मंदिर की स्थापना के समय चादर की पेटी नहीं खोली गई थी और इसे प्रतिष्ठा स्थल पर ही विराजित किया गया था। लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले वृद्धिचंद्र महाराज पाटन से यह पवित्र चादर जैसलमेर लाए थे। इतने वर्षों तक इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जैन ट्रस्ट और समाज के प्रवासी परिवारों का योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि जैसलमेर ऐसा स्थान है जहां देश ही नहीं, विश्व के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं और यहां 36 कौमों का संगम देखने को मिलता है। इसलिए जैन धर्म के इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए यहां एक विशेष संग्रहालय की स्थापना होनी चाहिए।