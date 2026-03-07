UPSC Result: बिना बड़े शहर गए किसान का बेटा बना IAS, प्रवीण रतनू की सफलता की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा

आईएएस में चयनित होने के बाद प्रवीण रतनू ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत करते हुए बताया कि गांव में ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद जयपुर के महाराजा कॉलेज में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद गत वर्ष आईएएस का आवेदन कर घर पर ही स्वाध्याय शुरू किया।