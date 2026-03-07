7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

UPSC Result: बिना बड़े शहर गए किसान का बेटा बना IAS, प्रवीण रतनू की सफलता की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा

UPSC Result 2026: जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र के बोनाड़ा गांव के किसान सुमेरदान रतनू के 22 वर्षीय बेटे प्रवीण रतनू ने घर पर स्वाध्याय कर UPSC सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में 499वीं रैंक हासिल की। प्रवीण पिछले दो साल से प्रतिदिन करीब 10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Mar 07, 2026

UPSC Result 2026 Farmer Son Praveen Ratanu from Pokhran Secures All India Rank 499 in UPSC with Self-Study

Praveen Ratanu of Pokhran selected in UPSC (Patrika Photo)

Praveen Ratanu of Pokhran selected in UPSC: जैसलमेर: पोकरण क्षेत्र के बोनाड़ा निवासी एक किसान के बेटे ने घर पर ही स्वाध्याय कर देश की प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में देश भर में 499वीं रैंक हासिल की है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई।

बोनाड़ा निवासी सुमेरदान रतनू पेशे से किसान हैं। उनका बेटा 22 वर्षीय प्रवीण रतनू गत दो वर्षों से घर पर ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। गत वर्ष उसने यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन किया। इसके बाद प्रतिदिन 10 घंटे स्वाध्याय कर मुकाम हासिल किया।

पत्रिका से की बातचीत

आईएएस में चयनित होने के बाद प्रवीण रतनू ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत करते हुए बताया कि गांव में ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद जयपुर के महाराजा कॉलेज में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद गत वर्ष आईएएस का आवेदन कर घर पर ही स्वाध्याय शुरू किया।

पुस्तकों व ऑनलाइन की पढ़ाई

वह प्रतिदिन 10 घंटे घर पर ही पुस्तकों और ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन करता था। साथ ही एक निजी कोचिंग में प्रत्येक सप्ताह टेस्ट सीरिज देने जाता था। इसके अलावा कहीं पर भी कोचिंग या शिक्षण के लिए नहीं गया। वर्तमान में प्रवीण सहित पूरा परिवार जयपुर में है।

शुक्रवार को यूपीएससी परिणाम घोषित होने के बाद माता, पिता सहित परिजनों ने मालाएं पहनाई और मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। इस दौरान पड़ौसियों का भी बधाई देने के लिए तांता लग गया। इसी प्रकार पैतृक गांव बोनाड़ा में भी ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर बधाई और शुभकामनाएं दी।

ये भी पढ़ें

‘मैं दासी नहीं, रानी बनने जा रही हूं’, राजस्थान की धरा पर अद्भुत दृश्य, 2 बेटियों ने ठुकराया सांसारिक सुख
जैसलमेर
Two Women Renounce Worldly Life in Jaisalmer Jain Diksha Ceremony Take New Names Sankalppragya and Samarpanpragya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 01:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / UPSC Result: बिना बड़े शहर गए किसान का बेटा बना IAS, प्रवीण रतनू की सफलता की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामगढ़ क्षेत्र में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, सभी यात्री सुरक्षित

जैसलमेर

यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षा निगरानी प्रणाली का लिया जायजा

जैसलमेर

सूरज की किरणों ने बोला हमला, पारा 38 डिग्री पहुंचा

जैसलमेर

केन्द्रीय मंत्री ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को किया निर्देशित

जैसलमेर

फतेहगढ़ बस स्टैंड गंदगी से बेहाल, कचरे के ढेर से यात्री परेशान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.