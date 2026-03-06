‘मैं दासी नहीं, रानी बनने जा रही हूं’, राजस्थान की धरा पर अद्भुत दृश्य, 2 बेटियों ने ठुकराया सांसारिक सुख

जैन धर्म की पावन परंपरा के अनुसार, दो मुमुक्षु युवतियों संतोष मालू और मैना लूणिया ने अपनी भरी-पूरी गृहस्थ दुनिया और सुनहरे भविष्य के सपनों को पीछे छोड़ते हुए संयम मार्ग (दीक्षा) को अंगीकार कर लिया। गच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरीश्वर महाराज के पावन सान्निध्य में आयोजित इस महोत्सव ने न केवल जैसलमेर, बल्कि पूरे देश के जैन समाज को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया।