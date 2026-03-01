पुजारी की पुकार सुन सुबह-शाम भोमिया मंदिर पहुंचते सैकड़ों पक्षी

पुजारी का यह सेवा भाव देखकर चाचा और खेतोलाई गांव के ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। पक्षियों के लिए नियमित आहारग्रामीण घर-घर से दाना एकत्र कर मंदिर तक पहुंचाते हैं, जिससे पक्षियों के लिए नियमित भोजन की व्यवस्था बनी रहती है। मंदिर परिसर में मुख्य रूप से मोर, तीतर, कबूतर और चिड़िया सहित अनेक प्रजातियों के पक्षी सुबह-शाम दाना चुगने आते हैं। पुजारी की आवाज से परिचित ये पक्षी निडर होकर मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की आहट मिलते ही तुरंत उड़कर जंगल की ओर लौट जाते हैं पक्षियों की सुरक्षा को लेकर पुजारी हमेशा सतर्क रहते हैं। मंदिर के आसपास आने वाले अनजान लोगों पर नजर रखी जाती है ताकि शिकार जैसी घटनाओं की संभावना न रहे।