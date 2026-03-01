जैसलमेर में तीन दिवसीय चादर महोत्सव: संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे

आयोजन समिति के सचिव पदम टाटिया ने बताया कि चादर महोत्सव के पहले दिन 6 मार्च को महोत्सव की शुरूआत गच्छाधिपतिश्री, आचार्य, उपाध्याय सहित भगवंतों के मंगल प्रवेश से होगी। इसके बाद आयोजित धर्मसभा में सरसंघचालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर चादर समारोह सिक्का और विशेष डाक टिकट का विमोचन होगा। शाम को पहली बार दादा गुरूदेव के जीवन पर आधारित जीवंत नाटिका का मंचन होगा। 7 मार्च को जैसलमेर किले से चादर वरघोड़ा निकलेगा। इसके बाद 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालु पूरे विश्व में दादा गुरु इकतीसे का पाठ करेंगे। दोपहर में चादर अभिषेक और पूजा होगी। सांस्कृतिक संध्या में संगीतकार भक्ति महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। उपाध्याय मनितप्रभ सागर की ओर से लिखित द यूनिवर्सल ट्रूथ एवं डॉ विद्युत्प्रभा श्रीजी की पुस्तक गुरुदेव का विमोचन होगा। इसी तरह 8 मार्च को अखिल भारतीय श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ महासंघ तथा अखिल भारतीय खरतरगच्छ प्रतिनिधि महासभा के तत्वावधान में विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन होगा। उपाध्याय महेन्द्रसागर महाराज को आचार्य पद प्रदान किया जाएगा। साथ ही गणिनी पद समारोह भी आयोजित होगा। इसी दिन चादर अभिषेक जल और वासक्षेप को वितरण होगा।