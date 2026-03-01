प्रतिबंधित क्षेत्रों में ‘रहस्यमय प्रवेश’ , सीमा सुरक्षा ढांचे की मजबूती की दरकार

सरहदी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हाल ही में तेलंगाना के एक युवक को प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़े जाने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया है। गिरफ्तारी त्वरित रही, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि वह व्यक्ति संवेदनशील थानाक्षेत्र तक पहुंचा कैसे? जैसलमेर भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जिला है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान और सेना के जवान लगातार चौकसी बरतते हैं और घुसपैठ के प्रयासों को विफल करते रहे हैं। बाहरी सुरक्षा कवच मजबूत माना जाता है, लेकिन प्रतिबंधित आंतरिक क्षेत्रों तक संदिग्धों की पहुंच यह संकेत देती है कि निगरानी तंत्र की किसी परत में शिथिलता या तकनीकी अंतराल मौजूद है।