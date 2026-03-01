जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर 121 किमी प्रति घंटा की गति परीक्षण सफल, तेज संचालन का रास्ता खुला

इन प्रयासों के बाद जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर उच्च गति परीक्षण किया गया, जिसमें ट्रैक की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। परीक्षण के दौरान 0.2 जी से अधिक का कोई पीक दर्ज नहीं हुआ। यह ट्रैक की मजबूती और सुरक्षित संचालन का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। उपलब्धि में इंजीनियरिंग विभाग की सतत निगरानी, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क की प्रमुख भूमिका रही। जैसलमेर सेक्शन की इंजीनियरिंग टीम, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और ट्रैक मशीन स्टाफ के समन्वित प्रयासों से यह परिणाम सामने आया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार के सुधार कार्यों से भविष्य में अधिक गति, सुरक्षित यात्रा और बेहतर रेल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।