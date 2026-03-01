5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर 121 किमी प्रति घंटा की गति परीक्षण सफल, तेज संचालन का रास्ता खुला

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रैक सुधार अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर 121 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ओएमएस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 05, 2026

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रैक सुधार अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर 121 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ओएमएस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले इस रेलखंड पर अधिकतम 100 किमी प्रति घंटा की गति सीमा लागू थी। परीक्षण की सफलता के साथ ही भविष्य में इस मार्ग पर तेज और सुगम रेल संचालन की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। मंडल में पिछले कुछ समय से ट्रैक के सुनियोजित अनुरक्षण, ट्रैक मशीन कार्य और तकनीकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया।

इन प्रयासों के बाद जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर उच्च गति परीक्षण किया गया, जिसमें ट्रैक की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। परीक्षण के दौरान 0.2 जी से अधिक का कोई पीक दर्ज नहीं हुआ। यह ट्रैक की मजबूती और सुरक्षित संचालन का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। उपलब्धि में इंजीनियरिंग विभाग की सतत निगरानी, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क की प्रमुख भूमिका रही। जैसलमेर सेक्शन की इंजीनियरिंग टीम, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और ट्रैक मशीन स्टाफ के समन्वित प्रयासों से यह परिणाम सामने आया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार के सुधार कार्यों से भविष्य में अधिक गति, सुरक्षित यात्रा और बेहतर रेल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

क्या है ओएमएस प्रणाली

ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) भारतीय रेलवे की उन्नत तकनीक है, जिसका उपयोग ट्रैक की गुणवत्ता जांचने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली चलती ट्रेन के दौरान कंपन और झटकों का विश्लेषण कर ट्रैक की वास्तविक स्थिति का आकलन करती है। इससे कमजोर स्थानों की समय रहते पहचान कर सुधार संभव होता है और रेल संचालन अधिक सुरक्षित बनता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर 121 किमी प्रति घंटा की गति परीक्षण सफल, तेज संचालन का रास्ता खुला

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर में तीन दिवसीय चादर महोत्सव: संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे

जैसलमेर

आरटीई के तहत प्रवेश में पैन कार्ड अनिवार्य, फर्जी दस्तावेज पर होगी एफआइआर

जैसलमेर

लाठी क्षेत्र में रेल की चपेट में आने से ऊंट की दर्दनाक मौत

जैसलमेर

पुजारी की पुकार सुन सुबह-शाम भोमिया मंदिर पहुंचते सैकड़ों पक्षी

जैसलमेर

प्रतिबंधित क्षेत्रों में ‘रहस्यमय प्रवेश’ , सीमा सुरक्षा ढांचे की मजबूती की दरकार

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.