लाठी क्षेत्र में रेल की चपेट में आने से ऊंट की दर्दनाक मौत

जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ओढाणिया से लेकर चांधन तक बना रेलवे मार्ग इन दिनों पशुओ व वन्यजीव के लिए मौत का ट्रैक बन कर रह गया है. गुरुवार सुबह चांधन गांव के पास रेलवे ट्रेक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक राज्य पशु ऊंट कि दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह चांधन गांव के बीच रेलवे ट्रेक के पास एक ऊंटों का झुंड विचरण कर रहा था। ऊंटों का झुंड विचरण करता हुआ अचानक रेलवे ट्रेक पर आ गया।