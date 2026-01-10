बुलडोजर की कार्रवाई अनुचित, जिले का भाईचारा बिगाडऩे की कोशिश: शाले मोहम्मद

पोकरण में जैसलमेर मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान की चारदीवारी को बुलडोजर से गिराए जाने की कार्रवाई का पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने विरोध किया है। जैसलमेर में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी नेता यहां आकर जिले का माहौल खराब कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं भडक़ाई जा रही है। शाले मोहम्मद ने कहा कि गोवंश की हत्या के मामले की उन्होंने निंदा की थी। जहां गाय को पूजा जाता है, वहां ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में पीढिय़ों से सैकड़ों गाएं पाली जाती हैं। जिले में सिंधी मुस्लिमों का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, जिसमें गो पालन नहीं किया जाता हो। केलावा की घटना की तह तक जाना चाहिए।