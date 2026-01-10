10 जनवरी 2026,

शनिवार

जैसलमेर

बुलडोजर की कार्रवाई अनुचित, जिले का भाईचारा बिगाडऩे की कोशिश: शाले मोहम्मद

पोकरण में जैसलमेर मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान की चारदीवारी को बुलडोजर से गिराए जाने की कार्रवाई का पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने विरोध किया है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Jan 10, 2026

पोकरण में जैसलमेर मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान की चारदीवारी को बुलडोजर से गिराए जाने की कार्रवाई का पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने विरोध किया है। जैसलमेर में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी नेता यहां आकर जिले का माहौल खराब कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं भडक़ाई जा रही है। शाले मोहम्मद ने कहा कि गोवंश की हत्या के मामले की उन्होंने निंदा की थी। जहां गाय को पूजा जाता है, वहां ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में पीढिय़ों से सैकड़ों गाएं पाली जाती हैं। जिले में सिंधी मुस्लिमों का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, जिसमें गो पालन नहीं किया जाता हो। केलावा की घटना की तह तक जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति के कृत्य का दोष पूरे समाज को नहीं दिया जा सकता। पूर्व पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने सवाल उठाया कि जिस कब्रिस्तान पर कार्रवाई की गई, वह 50 साल पुराना है। अब उस कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका सीमाज्ञान करवाया गया? प्रशासन के आला अधिकारियों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए और न्यायसंगत ढंग से काम करना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि जिन अधिकारियों ने यह गलत कदम उठाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शाले मोहम्मद ने कहा कि आने वाले दिनों हमारा समाज इस मामले में एक साथ बैठ कर निर्णय करेगा।

Published on:

10 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बुलडोजर की कार्रवाई अनुचित, जिले का भाईचारा बिगाडऩे की कोशिश: शाले मोहम्मद

जैसलमेर

