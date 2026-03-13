Rajasthan Bus Fire: नाचना से अहमदाबाद जा रही बस में लगी भीषण आग, 1 यात्री गंभीर रूप से झुलसा, संचालन के तीसरे दिन ही हुआ हादसा

शुक्रवार की इस घटना ने जैसलमेर के थैयात गांव के पास हुए उस रूह कंपा देने वाले हादसे की यादें ताजा कर दीं, जिसमें 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, इलाज के दौरान मरने वालों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया था। जोधपुर और जयपुर की संयुक्त FSL टीम की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि थैयात हादसे का मुख्य कारण भी एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट ही था।